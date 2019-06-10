談香港人怒吼反送中 柯文哲：一國兩制行不行，大家都曉得

2019-06-10 11:52

〔記者沈佩瑤／台北報導〕數十萬身穿白衣的香港市民昨日頂著烈日，從銅鑼灣維園遊行至金鐘政府總部，反對港府修訂《逃犯條例》（又稱反送中）。向來主張「兩岸一家親」的台北市長柯文哲今重申，若一國兩制是香港模式，台上講，台下台灣人全跑光，但不需要對中國惡言相向，至於一國兩制行不行，大家都曉得。

香港保安局2月在未正式諮詢公眾情況下，提出修訂逃犯條例，各界憂慮修法將削弱香港在「一國兩制」下的獨立司法管轄區地位，泛民主派團體民間人權陣線9日發動「反送中」遊行，數十萬人上街要求撤回送中惡法。

總統蔡英文呼籲台灣人要真愛自己的民主，一國兩制不會是台灣人的選項；前行政院長賴清德也表示，中國違反普世價值行為已證明一國兩制的欺瞞與空洞；鴻海集團郭台銘指出，香港的反送中遊行代表一國兩制失敗。

柯文哲今上午出席Give543贈物網社企實物銀行宣傳記者會，接受媒體訪問時，被問及對香港反送中遊行的想法時，重申一國兩制若是香港模式，台上講，台下台灣人就跑光，中國大陸處理香港問題時要想一下，因為台灣人也一直在看香港最後會成什麼樣。

他強調，不用去談一國兩制是成功或失敗，「看那個人數就知道，政策三原則，民意、專業、價值，不需要跟民意對著幹」。

至於是否願意明確表態對一國兩制的想法時，柯只說，自己態度就是不用刻意去跟他惡言相向，「但（一國兩制）行不行，需要講嗎？大家都曉得」。

外界質疑柯刻意避開跟中國對抗言論，柯認為「平常心看待就好啦！」他已想通，無論是美國或中國出的考卷，只要是相同題目，就寫相同答案。

關於先前港星杜汶澤日前脫口而出的「票投國民黨，台灣變香港」，有媒體詢問柯文哲，若票投柯文哲，台灣將變成什麼？柯回說，「變台灣啊！台灣還是台灣，哪裡是問題」。

至於是否派人出席15日在中國福建登場的海峽論壇，柯文哲說，「好像陸委會一講，大家都不敢去了」，強調不要預設對方立場是要做壞事，內部還在討論，到15日前還有很多天可以思考。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法