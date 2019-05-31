中國提「一國兩制」噤聲就好？ 柯P這句話遭網友狂轟

2019-05-31 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文自從對中國發表強硬談話後，台北市長柯文哲頻頻就「兩岸議題」提出批評，不僅稱蔡英文對中國「惡言相向」，更指她挑釁中國。對此，議員周威佑30日在台北市議會質詢柯文哲時詢問，「蔡英文回應台灣不接受一國兩制，這算不算挑釁？」未料柯P竟回「什麼都不要講就好了」，此話一出讓網友痛批，「一個台北市的市長，講出來的話會這麼像中國官員」。

台北市議會昨天進行市政總質詢，民進黨議員周威佑詢問柯文哲，批評蔡英文的國際戰略，認為要「親美友中、要避戰」，他問柯P，「親美友中」的戰略是什麼意思？柯則回「這跟市政無關，蔡總統在實務上做的也沒有不對」。

周威佑問說，蔡英文今年頻頻強硬回應中國，台灣不接受中國領導人習近平提出的九二共識與一國兩制，這算不算挑釁？對此，柯文哲回說，「其實，什麼都不要講就好了」。周威佑聽聞則強調，什麼都不講不見得比較好。

對此，「不禮貌鄉民團」痛批，這就是他對柯市長失望的原因，「中國霸凌台灣，而你卻希望台灣默默忍受這一切，如果今天你的孩子在學校被人欺負，你會要求孩子學會忍耐就好嗎？」

「不禮貌鄉民團」說，當中國一直恐嚇威脅台灣的時候，柯文哲卻要求台灣領導人不要講話，那你知道其他國家怎麼看待台灣嗎？如果台灣人自己都默認一國兩制了，那其他國家要用什麼立場繼續幫台灣人發聲？

「不禮貌鄉民團」怒轟，「我無法理解，為什麼一個台北市的市長，講出來的話會這麼像中國官員？？」該粉專也舉辦投票活動訰網友，「北市議員質詢柯市長，到底該怎麼回應才不算挑釁中國？柯市長說 『什麼都不要講就好了』」，你認為柯市長的回答是否及格？

對此，投票的1.4萬網友中（截至31日凌晨12點），有高達97％的人認為，柯文哲的回應「不及格，台灣不該接受一國兩制」。

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