小英喊話「講清楚」一國兩制 柯P：惡性循環沒法處理

2019-05-31 16:29

〔記者蔡亞樺／台北報導〕蔡英文總統今天上午到台南市出席文化總會《匠人魂》影片發布記者會，對於台北市長柯文哲對中國所提的一國兩制說「什麼都不要講就好了」，蔡英文說，或許一個市長選擇不用理它，但做總統代表的是一個國家、全台灣人民的意志，還是要出來講清楚。

柯文哲今早出席台灣區塊鏈大學聯盟成立大會，接受媒體聯訪時被問到蔡英文的回應，他認為，不要那樣講話才是上策。

民進黨北市議員周威佑昨天下午在市議會總質詢時問柯文哲，中國國家主席習近平提一國兩制台灣方案，總統蔡英文要講什麼才不是挑釁？柯文哲當時答詢說，「什麼都不要講就好了。」

柯文哲今早出席大學聯盟成立大會受訪時提到，「上兵伐謀」，知道今年1月2日習近平這樣講也只能這樣反應，所以老實講不要那樣講話才是上策，「這常常是這樣，這叫惡性循環，已經在惡性循環沒有辦法處理。」

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柯文哲對一國兩制噤聲 蔡英文：作為總統必須講清楚

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