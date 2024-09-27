台南市長選戰提早開打！藍綠互槓擦搶走火爆「 牽拖LP之說」

國民黨團今日重轟民進黨在台南執政沒本事，訴求「台南市長換人做」。（記者洪瑞琴攝）

2024/09/27 22:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕明年度中央政府總預算案遭藍白聯手退回，戰火延燒到台南下屆市長選戰。台南市議會國民黨團、民進黨團互控漠視台南治水問題，藍營訴求「市長換謝龍介做看看」，綠營則「二度問謝龍介」。國民黨議員蔡育輝還拿出「袂泅牽拖懶趴大球」（台語俚諺）大字報嘲諷，民進黨團則反譏不要耍嘴皮。

民進黨團說，立法院藍白兩黨退回明年度中央總預算，地方要求「協尋謝龍介」，謝龍介的回應卻執意跟隨黨意，無視台南市民的迫切需求，只能無奈為台南市民「二尋謝龍介」。除了建設經費被藍白兩黨擋下，台南身為全台灣領取「老農津貼」人數最多的縣市，立法院總預算卡關將影響台南超過6萬8000名65歲以上老農的津貼發放，阻擋台南老農津貼的62億預算，「謝龍介你有記得台南市辛苦的老農民嗎？」「不要為了自己的政治私利而侵害了全台灣基層鄉親的福利」。

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國民黨團則炮轟民進黨抹黑謝龍介擋治水和老農津貼預算，民進黨這不就是打臉賴清德總統在台南市長任內，用3年治30年無法治的水患，全都是謊言。現在，賴清德當了總統，立法院通過提高公糧收購預算和原住民打獵補助預算？為何不編預算？不顧農友、原住民權益，「民進黨當家鬧事，治國無半步，抹黑全撇步」。

國民黨團批評，民進黨執政的餘糧收購價格都比20多年前國民黨執政低，20多年前100台斤餘糧收購價是1050元，現在萬物飛漲，餘糧收購價格只有970元。國民黨立法委員退回這份總預算，要求賴清德政府重編總預算，為全民權益把關何錯之有？「民進黨無能，治國沒成績，抹黑跑第一，台南市長就換謝龍介來做」。

民進黨團總召陳秋宏則回應說，從過去的88水災到現在，台南鄉親已感受到持續治水有成效，這次凱米颱風很多地方都受惠。雖然治水難根治，但治水預算不到位勢必無法持續，讓預算進入程序委員會進行正常審查才是，未進程序委員會就阻擋，根本就是政治操作找藉口。

台語老師解釋，俚諺「不會泅，嫌卵葩大球」，意即自己沒本事找藉口，類似俚諺「不會駛船，嫌溪彎」「不會泅，嫌溪隘」「袂生牽拖厝邊」，都是比喻自己沒能力、沒本領，牽拖怪罪別人或藉口推諉。

民進黨團今天砲打謝龍介，並反批國民黨不要耍嘴皮子。（記者洪瑞琴攝）

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