叫陣韓柯 賴籲公開反對一國兩制

2019-06-12

〔記者洪美秀、王榮祥、沈佩瑤、楊淳卉、謝武雄、李容萍、蘇永耀／綜合報導〕前行政院長賴清德昨直球對決台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜，要求兩位直轄市長公開反對一國兩制及一個中國，「台灣不要做第二個香港」。

高市府：盼九二共識下 尋求和平發展

對賴的喊話，高市新聞局指出，市長韓國瑜已數度表態反對一國兩制，因為台灣民眾無法接受；至於一個中國，韓國瑜認同九二共識，希望兩岸在此共識下、尋求和平發展。

柯：北京怎麼處理香港 台灣人在看

柯文哲昨沒有正面回應賴，只再次說，「如果是指香港模式，他（中國）在台上講，台下台灣人就跑光了」，所以北京政府要相當小心，現在所有台灣人都睜大眼睛在看怎麼處理香港。

賴清德昨受訪表示，香港有七百多萬人口，卻有百萬人上街遊行，抗議「逃犯條例」，顯見香港面臨的局勢何其險峻。今天香港不保，台灣就是第二個；台灣人一定要捍衛台灣主權、民主台灣，不要做第二個香港。

賴清德並說，要請柯文哲收回「兩岸一家親」這句話，如今中國對香港是這種態度，卅年前六四天安門事件，中共是怎麼對待中國人民？賴也點名韓國瑜，建議韓、柯都應堅決反對一國兩制、反對一個中國原則，共同守護台灣的主權跟民主。

總統蔡英文昨在桃園觀音視察，受訪表示，他（指韓國瑜）「不了解、不清楚」反送中遊行是一回事，但我們的立場很清楚，就是台灣人沒有辦法接受一國兩制；一國兩制在香港實施已證明不成功，自由、民主、人權都沒有達到港人的期待。

蔡：堅持守護民主、自由

蔡英文昨也在臉書貼文表示，對於港府修訂「逃犯條例」所引發侵害人權的疑慮，中華民國政府一再重申，絕不會接受任何以消滅國家主權為目的之作為，也拒絕接受以修法為前提的個案移交，因為民主、自由是所有台灣人民所珍視的價值，我們會堅持守護。

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