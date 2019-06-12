喬蛋錄音檔扯出案外案！汾陽居疑喬好不列歷史建築

2019-06-12 00:15

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員簡舒培日前公布大巨蛋7段「喬蛋」錄音檔，意外扯出案外案！台北市北投區洲美街的暫定古蹟「汾陽居」去年10月遭誤拆，在11月30日進文資會審議，最後決議不列歷史建築，但參與審議的市府5位機關代表未依規定迴避，市府因此被監察院糾正；其實早在會議前一天，文資會召集人、副市長鄧家基召開會前會，邀集其餘4人進行沙盤推演，讓文資團體質疑，根本是事先喬好不給汾陽居文資身分。

本報先前獨家報導，有文資團體質疑，11月30日文資會前，11月27日市長柯文哲主持會議曾討論此案，質疑早已預設拆屋立場。文資審議當天，文資團體代表郭琬琤也在現場提出市府官員未利益迴避，但主持會議的鄧家基不理會，還要承辦員請她出去，最後「汾陽居」就差1票未列文資。

簡舒培今年5月30日公布7段多位市府機關首長討論大巨蛋的「喬蛋」錄音檔，事後82分鐘完整音檔也曝光，文資團體近日發現，其中一段錄到當時身為市府文資委員的都發局前局長林洲民接到一通電話，並說還在討論大巨蛋案，掛掉電話後轉問秘書長張哲揚：「你等下會去開鄧副那個，明天早上的文資會前會嗎？我要去開，但要等這邊告一段落，就是明天士北科的那個案子。」

據了解，副市長鄧家基舉辦的「文資會前會」，含他自己在內共5位府內文資委員（民政局長藍世聰、文化前局長鍾永豐、副市長彭振聲、林洲民）、身兼士北科開發推動小組召集人的副秘書長李得全皆到場，主要做該案的情境模擬、沙盤推演，要求府內委員隔天全部到場投票，也要相關局處分別勸說府外較理性委員支持市府方案，且文資會當天李得全也在現場出現。

台北文資守護聯盟成員郁良溎表示，洲美文資案影響士北科開發，可想而知市府不想讓該案通過，大巨蛋錄音檔意外揭露鄧家基召開文資會前會，懷疑他們私下喬，不讓文資案通過，監察院調查報告中完全未提及該會議，顯見市府相關人員刻意隱瞞、未透露事件全貌，且文資會當天郭琬琤曾向鄧家基提利益未迴避的問題，但市府委員還是照樣投票，鄧根本故意不處理，質疑洲美案也是黑箱喬事。

自三井案後至去年10月前的文資會，市府委員全員到齊可說是絕無僅有，郁良溎說，包含過去三井倉庫案被府外委員踢爆市府高層私下施壓，近日又爆大巨蛋黑箱喬蛋會議，如今意外爆出洲美文資案外案，讓人對於柯文哲所謂「公開透明」、「Do thing right」等政治語言深感懷疑。

鄧家基否認該會議做沙盤推演，僅說會前會只是讓市府同仁有問題能提出來好提供協助，但並未解釋具體討論內容。林洲民表示，已向監察院說明此過程，會議主要由工務局、地政局報告現況，並未談及投反對票。李得全指出，地政局土地開發總隊有在會前會中報告，「大家總要討論一下報告內容，看哪邊不清楚，怎麼樣才能和文資委員說明清楚」。

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