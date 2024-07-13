12縣市飆高溫！午後雷雨更廣更強 南海季風低壓發展中

氣象署指出，今天（13日）風向為偏南轉東南風，各地天氣炎熱，高溫普遍約32至36度，中南部內陸近山區、大台北盆地、花東縱谷也容易出現局部36度以上高溫，氣象署也持續對12縣市發布高溫資訊。（資料照）

2024/07/13 07:07

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（13日）各地天氣炎熱，高溫普遍約32至36度，中南部內陸近山區、大台北盆地、花東縱谷容易出現局部36度以上高溫，氣象署也持續對12縣市發布高溫資訊，其中台北市、新北市、雲林縣、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，提醒戶外活動請做好防曬並多補充水分，避免熱傷害。

今日天氣方面，清晨至上午因海陸風輻合，中南部沿海有零星降雨，午後西半部、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍比昨日廣，特別在大台北、中南部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，須留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，若去山區或溪邊活動更要提高警覺。

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氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》指出，目前南海有季風低壓正在發展中，預測從週末至下週將持續增強，有可能發展成為熱帶性低氣壓或颱風。是否會成為今年的第三號颱風凱米（Gaemi）還需週末進一步觀察。不過目前預測往西或西北方向發展的機會最高，主要趨向越南北方或海南島，因此對台灣沒有直接影響。

沿海天氣方面，今日馬祖及今晚高雄、屏東沿海空曠地區易有較強陣風，海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為西南風至偏南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，中午受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，預估週日至週五（14日至19日）環境風場轉為為東南風，台東及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區仍以晴到多雲為主，午後西半部地區及東半部山區留意局部短暫雷陣雨。

氣象署指出，預估週日午後降雨之雨勢及範圍較前日減少，降雨以中部以北近山區平地、南部地區及其他山區為主，週一起東南風逐漸增強，受氣流沉降影響，北部平地降雨更為縮減，雨區以南部地區及其他山區附近為主，其中週二至週五大氣環境稍轉不穩定，山區有局部大雨發生的機率。至於溫度方面，受東南風沉降影響，局部地區氣溫更為偏高，特別在大台北及中南部內陸地區可能有37度以上高溫。

20日至22日台灣附近為東南風環境，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後受到熱力作用影響，有局部短暫雷陣雨發生的機率，各地無雨時，天氣依然相當悶熱。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 36 28 ~ 35 29 ~ 34 27 ~ 32

氣象署指出，今天（13日）風向為偏南轉東南風，各地天氣炎熱，高溫普遍約32至36度，中南部內陸近山區、大台北盆地、花東縱谷也容易出現局部36度以上高溫，氣象署也持續對12縣市發布高溫資訊。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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