07/13 各報重點新聞一覽

立法院院會昨晚三讀通過「打詐新四法」中的詐欺犯罪危害防制條例。（記者羅沛德攝）

2024/07/13 06:47

自由時報

詐欺犯罪危害防制條例三讀 詐騙獲億 要坐12年牢、罰3億

立法院院會昨晚三讀通過「打詐新四法」中的詐欺犯罪危害防制條例、通訊保障及監察法部分條文修正案，為遏止詐騙，三讀條文加重高額詐欺犯罪刑度，若獲益達一億元，最重可處十二年有期徒刑，併科三億元罰金。

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造謠BNT疫苗採購 官員A了1億美元 吳子嘉敗訴 判賠陳時中300萬

美麗島電子報董事長吳子嘉去年指「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗Ａ了一億美元」，被陳求償一千萬元。台北地院認定吳子嘉發表言論前未經合理查證，損及陳時中名譽，昨判吳應賠償三百萬元給陳；可上訴。

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美英法德日韓…都來了 澳洲漆黑軍演 20國參加創紀錄

印太海域、南海緊張情勢持續升高之際，本月十二日至八月二日由澳洲主辦的聯合空軍演習「漆黑」（Pitch Black）創下廿國參演的歷來最大規模紀錄，預計投入約四四○○名空軍人員，超過一四○架戰鬥機，更是首度有航空母艦參與演訓。

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聯合報

李進勇昨赴基隆選委會 藍控國家隊介入罷樑

基隆市長謝國樑罷免案進入連署人名冊查對階段，中選會主委李進勇昨以慰勉同仁的名義赴基隆市選委會視察，要求縮短查對時間卅天內完成。國民黨立院黨團質疑李進勇把手伸進基隆選委會，國民黨立委許宇甄批評，李進勇組「罷免國家隊」強勢介入基隆罷免案。李進勇強調，基隆市選委會辦理選務要服從中選會的指揮監督，負責任的選務機關，要盡速依法公平地把選務辦好，盡早結束地方的政治風暴。

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疫後最大團 陸155人參加台北夏季旅展

二○二四台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展昨在台北世貿一館展開，今年陸方有一五五名官員及業者來台參與，這不僅是疫後最大規模的大陸來台旅遊交流團，也是賴政府上任後最多大陸官員來台的一次。海峽交流基金會副董事長羅文嘉強調「這是一個善意」，期望從觀光開始，作為敲開兩岸交流的第一塊磚。

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中國時報

拜登直球對決 誓言選到底

為期3天的北約（NATO）年度峰會11日在華府閉幕，美國總統拜登當晚（台灣時間12日早上）舉行記者會，誓言「將完成工作」，並稱準備好與中俄領導人打交道，無跡象顯示他考慮退選讓賢。美媒認為，拜登在記者會上難免又犯口誤，但他展現了對外交政策的嫻熟度，只是這對於遏止民主黨內的逼宮聲浪，可能幫助不大。

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台北旅展迎陸團 羅文嘉：立良好基礎

台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展12日開幕，這次有大陸12省市，共155名官員、旅遊業者及文化藝術表演工作者來台參展，為疫後最大規模官員集體訪台團。海基會副董事長羅文嘉趁此喊話，盼重啟兩岸觀光交流，張開雙臂歡迎陸客來台，旅展也立下良好基礎；旅遊業者期盼，透過難得機會互相交流，日後能多來往，期望延續互動氛圍。

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美麗島電子報董事長吳子嘉（右）去年抹黑「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗Ａ了1億美元」，台北地院認定吳子嘉未經合理查證，昨判吳應賠償300萬元給陳時中。（資料照）

澳洲「漆黑」軍演）創下20國參演的歷來最大規模紀錄，菲律賓戰鬥機飛抵澳洲空軍基地。（路透）

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