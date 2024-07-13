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造謠BNT疫苗採購 官員A了1億美元 吳子嘉敗訴 判賠陳時中300萬

美麗島電子報董事長吳子嘉（右）去年抹黑「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗Ａ了1億美元」，台北地院認定吳子嘉未經合理查證，昨判吳應賠償300萬元給陳時中。（資料照）

美麗島電子報董事長吳子嘉（右）去年抹黑「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗Ａ了1億美元」，台北地院認定吳子嘉未經合理查證，昨判吳應賠償300萬元給陳時中。（資料照）

2024/07/13 05:30

〔記者溫于德、邱芷柔、鍾麗華／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉去年指「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗Ａ了一億美元」，被陳求償一千萬元。台北地院認定吳子嘉發表言論前未經合理查證，損及陳時中名譽，昨判吳應賠償三百萬元給陳；可上訴。

陳時中：賠償金全數捐公益

現任行政院政委陳時中表示，賠償金額將全數捐做公益，對判決結果非常高興，但也說「即使最後勝訴，從第一句謠言抹黑出現起，就已經注定沒有人是贏家」。

吳子嘉去年五月廿日、廿一日在網路節目中說，陳時中在BNT疫苗採購過程，有立委吳秉叡、信東製藥介入，衛福部匯出定金美金五千萬；疫苗採購價格與實際有一億美元價差，陳時中、蘇貞昌等人在採購過程，有貪污或貪污未遂情況。

陳時中提告後，吳子嘉解釋，他是針對政府採購疫苗攸關重大公益事件，提出看法，應受言論自由最大限度保障；他的消息來源是上海復星公司台灣代理人王國綸。

北院審理時傳喚王國綸到庭作證，王打臉吳子嘉，否認曾向吳提過陳時中等人涉嫌貪污或收回扣；今年三月，陳時中出庭證稱，曾與BNT公司談妥採購五百萬劑、每劑四十三美元，但對方不同意新聞稿有「我國」、「台灣」等字，採購案暫緩，絕無貪污。

今年四月，北院再傳喚曾想居間協助購買BNT的東洋公司董事長林全到庭作證，林強調，衛福部當時準備購買兩百萬劑疫苗，BNT報價為每劑七十八．三六美元，價格過高，最終無法成功。

北院認定吳子嘉發表言論前未經過合理查證，命吳應賠償三百萬元給陳時中。

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