詐團疑懷車手黑吃黑700萬 竟追到小琉球擄人虐打逼跳崖

詐團登小琉球討債，支援警力隔天即搭首船班到島上逮人。（警方提供）

2025/04/18 00:40

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球是旅遊盛地，竟有詐騙集團向疑似黑吃黑成員「討債」，登島當街擄走張姓男子，暴打逼跳崖，張男從高約3、4層樓懸崖跳落幸運生還，控告動手男子陳伯羿為首的5名詐團車手，屏東地院近期宣判，其中3名車手依殺人未遂罪嫌判刑7及8年不等，仍可上訴。

這起駭人聽聞的事件發生在2023年5月，張姓男子與女友到小琉球玩。他遭懷疑黑吃黑所屬「乾坤車隊」詐欺水房贓款約700萬元，幕後主使者蔡家豪指使陳嫌殺害張男，集團柏姓男子透過IG發現他去小琉球玩。

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陳伯羿夥同呂、孫、彭及楊嫌共5人登島，透過通訊軟體與幕後主使者謀議，「綁石頭推入海中」、「挖掘深坑活埋」或「殺害後以購買水泥封屍」等方式殺害張男，在島上採買作案器具，甚至已在偏避處挖好坑洞。5嫌夜間趁張男到白沙碼頭超商採買，當街堵人毆打，強擄上車帶回民宿，開設刑房虐打要求張男還錢。5人還分為兩組，其中2人開車到他處，企圖躲避警方追緝。

毆打逼吐贓款無果，5嫌受幕後主使者指示，將殺人計畫從自挖坑活埋，變為迫令跳崖。當天深夜，陳嫌將張男帶到民宿附近靠海懸崖恐嚇說，「只要跳下去，就能給個交代」、 「若敢逃跑就保證會對家人及女友不利」、「再不去要踹了」。張男無處可逃，竟真的跳下懸崖，陳嫌、孫嫌還丟擲石頭確認張男死活。張男幸運卡在懸崖枝條上，未落海，在陳嫌等人離去後，自行爬出，向路人求救。

警方獲報當晚啟動搜索，而島上回本島末班船已開出，嫌犯無處可走，只能在民宿藏匿。支援警力隔天搭首班船登島，到民宿逮人，以殺人未遂、妨害自由等罪嫌移送。屏東地院陸續已對其中4嫌宣判，其中1嫌判刑8年，2嫌判7年，1嫌判刑2年緩刑5年。

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