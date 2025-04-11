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    紐約觀光直升機「空中解體」急墜哈德遜河 機上6人全罹難

    目擊者稱，直升機先在空中解體，然後垂直迅速墜河。圖為直升機殘骸。（彭博）

    目擊者稱，直升機先在空中解體，然後垂直迅速墜河。圖為直升機殘骸。（彭博）

    2025/04/11 08:00

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市長亞當斯（Eric Adams）證實，1架觀光直升機當地時間10日下午在哈德遜河（Hudson River）墜毀，機上6人全部罹難，包括3名孩童。目擊者稱，直升機先在空中「解體」，然後垂直墜入河中。

    綜合媒體報導，紐約市長亞當斯在記者會上表示，罹難者為3名成人及3名孩童，包含直升機飛行員和來自西班牙的一家人。

    官員則指出，紐約直升機公司（The New York Helicopters）旗下1架觀光直升機在10日下午2時59分起飛，不久後失控，在下午3時15分左右於曼哈頓下城（Lower Manhattan）附近墜入河中。

    隸屬紐約市警局、紐約市消防局的數名潛水員緊急將受害者從水中救出，4人當場被宣布死亡；另2人被送往當地醫院後，仍傷重不治。

    美國聯邦航空總署（FAA）表示，墜毀哈德遜河的是1架貝爾（Bell）206直升機。FAA及國家運輸安全委員會（NTSB）已啟動調查，後者將主導相關調查工作。

    目擊者沃爾（Bruce Wall）表示，他看到直升機在半空中解體，機尾及螺旋槳脫落，螺旋槳脫離機身後還兀自旋轉數圈；紐澤西州荷波肯（Hoboken）一家河畔餐廳的老闆娘卡馬丘（Lesly Camacho）接受電訪時則稱，直升機「冒出很多煙，轉得很快，然後很用力摔入水中」。

    據悉，直升機失事前曾飛越總督島（Governor's Island），接著飛往自由女神像（Statue of Liberty）附近。消息人士透露，直升機是在10日的第3趟飛行中失事。

    美國紐約1架觀光直升機10日下午在哈德遜河墜毀，機上6人全部罹難。圖為搜救畫面。（路透）

    美國紐約1架觀光直升機10日下午在哈德遜河墜毀，機上6人全部罹難。圖為搜救畫面。（路透）

    紐約市長亞當斯證實，罹難者為3名成人及3名孩童。（路透）

    紐約市長亞當斯證實，罹難者為3名成人及3名孩童。（路透）

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