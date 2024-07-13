為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

詐欺犯罪危害防制條例三讀 詐騙獲億 要坐12年牢、罰3億

立法院院會昨晚三讀通過「打詐新四法」中的詐欺犯罪危害防制條例。（記者羅沛德攝）

立法院院會昨晚三讀通過「打詐新四法」中的詐欺犯罪危害防制條例。（記者羅沛德攝）

2024/07/13 05:30

〔記者林欣漢、李文馨／台北報導〕立法院院會昨晚三讀通過「打詐新四法」中的詐欺犯罪危害防制條例、通訊保障及監察法部分條文修正案，為遏止詐騙，三讀條文加重高額詐欺犯罪刑度，若獲益達一億元，最重可處十二年有期徒刑，併科三億元罰金。

內政部長劉世芳說，為消弭犯罪誘因，條文也擴大對犯嫌不法利得的沒收範圍，「要讓想騙的不敢騙、騙到的沒得花」。劉強調，詐欺犯嫌與幫助犯罪者都是全民公敵，政府將戮力防制與查緝。

至於「打詐新四法」中的「科技偵查及保障法草案」，以及「洗錢防制法修正草案」，由於仍有部分條文尚未取得共識暫時保留，將待朝野黨團協商後盼能於下週通過。

加重刑度 詐逾500萬可關10年

針對詐欺集團犯嫌的刑責，詐欺犯罪危害防制條例明定，詐取財物或財產上利益達五百萬元者，可處三年以上、十年以下徒刑，得併科三千萬元以下罰金；因犯罪獲取財物或財產上利益達一億元者，處五年以上、十二年以下徒刑，得併科三億元以下罰金；三人以上犯刑法加重詐欺罪或成立境外機房，再加重二分之一刑責。

窩裡反條款 自首繳贓可減刑

三讀條文也通過行政院版的窩裡反條款，犯罪者自首若自動繳交所有犯罪數額，可減輕或免除其刑；若使警察得以扣押全部犯罪所得，查獲主持操縱者，可免除其刑。

另外，通訊保障及監察法部分條文修正案，三讀條文增訂「網路流量紀錄」定義，並比照通信紀錄的調取規定，增訂網路流量紀錄的調取程序，可藉此分析網路數位足跡，大幅提升及強化執法機關犯罪偵查的效率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播