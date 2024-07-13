詐欺犯罪危害防制條例三讀 詐騙獲億 要坐12年牢、罰3億

立法院院會昨晚三讀通過「打詐新四法」中的詐欺犯罪危害防制條例。（記者羅沛德攝）

2024/07/13 05:30

〔記者林欣漢、李文馨／台北報導〕立法院院會昨晚三讀通過「打詐新四法」中的詐欺犯罪危害防制條例、通訊保障及監察法部分條文修正案，為遏止詐騙，三讀條文加重高額詐欺犯罪刑度，若獲益達一億元，最重可處十二年有期徒刑，併科三億元罰金。

內政部長劉世芳說，為消弭犯罪誘因，條文也擴大對犯嫌不法利得的沒收範圍，「要讓想騙的不敢騙、騙到的沒得花」。劉強調，詐欺犯嫌與幫助犯罪者都是全民公敵，政府將戮力防制與查緝。

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至於「打詐新四法」中的「科技偵查及保障法草案」，以及「洗錢防制法修正草案」，由於仍有部分條文尚未取得共識暫時保留，將待朝野黨團協商後盼能於下週通過。

加重刑度 詐逾500萬可關10年

針對詐欺集團犯嫌的刑責，詐欺犯罪危害防制條例明定，詐取財物或財產上利益達五百萬元者，可處三年以上、十年以下徒刑，得併科三千萬元以下罰金；因犯罪獲取財物或財產上利益達一億元者，處五年以上、十二年以下徒刑，得併科三億元以下罰金；三人以上犯刑法加重詐欺罪或成立境外機房，再加重二分之一刑責。

窩裡反條款 自首繳贓可減刑

三讀條文也通過行政院版的窩裡反條款，犯罪者自首若自動繳交所有犯罪數額，可減輕或免除其刑；若使警察得以扣押全部犯罪所得，查獲主持操縱者，可免除其刑。

另外，通訊保障及監察法部分條文修正案，三讀條文增訂「網路流量紀錄」定義，並比照通信紀錄的調取規定，增訂網路流量紀錄的調取程序，可藉此分析網路數位足跡，大幅提升及強化執法機關犯罪偵查的效率。

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