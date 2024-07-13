美英法德日韓…都來了 澳洲漆黑軍演 20國參加創紀錄

澳洲「漆黑」軍演）創下20國參演的歷來最大規模紀錄，菲律賓戰鬥機飛抵澳洲空軍基地。（路透）

2024/07/13 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕印太海域、南海緊張情勢持續升高之際，本月十二日至八月二日由澳洲主辦的聯合空軍演習「漆黑」（Pitch Black）創下廿國參演的歷來最大規模紀錄，預計投入約四四○○名空軍人員，超過一四○架戰鬥機，更是首度有航空母艦參與演訓。

義、西、巴紐和菲律賓 首度參演

於北領地舉行的漆黑軍演已有四十三年歷史。一九八三年轉為澳、美聯合演習模式後不斷壯大，在印太地區重要性與日俱增。此次參演廿國包括美、英、法、德、日、印度、新加坡、南韓等。首次參與的有義大利、西班牙、巴紐和菲律賓。有十六國派出戰機，義國海軍出動航艦「加富爾號」。

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菲國四架FA-50戰鬥機十日抵達達爾文澳洲空軍基地，象徵首度在國外軍演部署軍武的歷史時刻。印度派出一五○人團隊，出動蘇愷-30MKI戰機、C-17運輸機和伊留申-78空中加油機。

由法、德、西組成的泛歐空軍聯合行動「太平洋天空」先在阿拉斯加，參與「北極捍衛者」軍演，再轉往夏威夷參加「環太平洋」演習。結束後前往日本投入「日本天空」演訓。接著是漆黑演習和印度的「塔朗沙克蒂」軍演。

指揮本屆軍演的澳洲空軍准將羅賓森指出，對澳洲的北約夥伴來說，此次演習提供了一次驗證真實的全球延伸和在區域內建立協調運作能力的機會。

澳洲四月發布的「國家防禦戰略」報告寫道，澳洲將以「拒止戰略」為新基石、擴大與美國等戰略夥伴的合作，嚇阻中國在印太地區以脅迫手段試圖改變區域平衡。

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