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越南妹來台工作「買1600萬透天厝！」網曝：別小看他們

網友聽說，越南妹來台工作，在南部置產「1600萬元的透天厝」。示意圖。（資料照）

網友聽說，越南妹來台工作，在南部置產「1600萬元的透天厝」。示意圖。（資料照）

2024/07/12 23:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕擁有一間屬於自己的房子是人生的一大里程碑。一名網友在論壇分享，聽朋友說，許多來台從事八大行業的越南籍女子，近期在台灣置產不少，甚至還有聽說買下南部的「1600萬的透天」。貼文曝光，有網友認為，「別小看外配囤房能力，以後很可能是你的房東」。

網友近日在PTT論壇發文，朋友說，最近認識到一些越南女子，「好幾個都在台灣置產買房子了，南部1600萬元的透天厝也是越南妹在買」，讓原PO感嘆說，越南妹是真的來賺錢的，而且也不太會亂花錢，存下來的錢買房子也是滿合理的，「台灣就算少子化，不婚不生的人很多，但男人還是會有需求，錢流到八大行業」。

貼文曝光，引起網友討論，「說不定越南人在台灣賺的比台灣人在台灣的得還多」、「人家肯生肯工作肯存錢，也不眼高手低買房消費合理啊」、「很多啊，你不知道南部一堆越南小吃店賺到錢就是買房子」、「鄰居也是外配，很拚做生意，在另一條街買1樓當店面，但她說很難貸款，找很多人幫忙」。

另外，也有網友指出，「南部一堆越南小吃店，賺到錢就是買房子」、「新豐湖口確實很多外配買房，還有專門外籍房仲」、「別小看外配囤房能力，以後可能是你房東」、「桃園不少」、「有房仲專門為越南人服務」。

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