基隆買50輛中古公車出包！12天7起拋錨 手煞車零件掉出來

市議員許睿慈（右二）10日去和平島會勘，發現公車拋錨停在路中央，交通堵塞。（許睿慈提供）

2024/07/12 23:55

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市公車處買了50輛中古車，頻頻出狀況，基隆市議員統計7月至今12天就有7起拋錨，11日傍晚拋錨車竟有「手煞車零件」掉出來，嚇壞民眾，而且這輛車前一天才保養。市議員張顥瀚和許睿慈質疑公車妥善率不良，市政府還免費發電動機車，影響民眾交通安全、乘車權益。基隆市公車處表示，積極向交通部申請電動公車的採購計畫，汰舊換新。

基隆市公車104路線，11日傍晚在中正區公所前拋錨，司機緊急疏散旅客，但這台車前一天才剛保養，民眾爆料，有手煞車零件掉出來，議員說7月至今12天內就有7起公車拋錨，市府去年花1.5億採購50輛「中古公車」，車齡約8年，前幾天才發生公車座椅下方鐵片割傷人，現又頻頻故障，安全有疑慮。

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民進黨市議員張顥翰說，基隆市一連3天發生3起公車拋錨事件，足見基隆市公車的妥善率，已經是非常不良，市府還是以電動機車政策為優先！

民進黨市議員許睿慈也指出，10日前往和平島市場會勘的路上，平一路有公車拋錨停放在道路中央，導致全線車道封閉，外圍道路如和一路等路段車流嚴重回堵壅塞。

她批評這是繼公車漏油事件導致10名騎士摔車受傷後，基隆第四起的公車故障事件，她在今年定期會，就不斷要求市長謝國樑要將預算花在刀口上，基隆老舊公車故障事件頻傳，已經嚴重影響基隆人的交通安全與乘車品質，還執意將預算投注在電動機車上，為了兌現自己的支票，不惜影響市民交通安全、乘車權益。

基隆市公車處表示，7月11日晚上6點50分在中正區公所附近拋錨的車輛是2012年買的，車齡約12年，除了接駁乘客並通知委外廠商技術人員到現場檢查、拖離現場，未造成交通阻塞。公車處派人到修理廠檢查，煞車分泵損壞是因「機件老化和金屬疲勞」，造成彈簧脫離。

公車處長楊華中表示，除積極配合市府向交通部申請電動公車的採購計畫，汰舊換新，但因建置電動公車計畫，需有訂購期程及停放的土地空間，建置充電樁等問題需要克服，以購置性能尚佳的中古車暫時代替老舊車輛，會持續為市民的公共運輸服務，繼續努力。

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