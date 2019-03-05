獨家》干預文資審查？ 柯市府拆百年古厝被監院調查

2019-03-05 00:06

〔記者郭安家、鍾泓良／台北報導〕台北市政府去年在洲美里執行士林北投科技園區拆遷，外界關注百年古厝「汾陽居」等4棟是否列文資？11月30日台北市文化資產審議會雖有過半委員同意「汾陽居」等2古厝列歷史建物，但同意票數未達出席2/3，慘遭全拆。監察院卻發現，有2位文資委員疑違反利益迴避，影響投票結果；而文資會前3天，市長柯文哲又主持會議討論此案，遭質疑早已預設拆屋立場，監院3日大動作約談官員，釐清是否干預文資審查。

對此，北市府副發言人柯昱安僅回應，文資會全程錄音錄影，一切公開透明，將尊重監察院調查結果。

引起爭議的洲美街51巷16號「汾陽居」、129巷10號古厝，被文化局列管文資；而129巷2號及81巷10號，則由文資團體提報為文資。去年9月28日文資會，原本要審「汾陽居」等兩棟古厝案，但延期至11月30日文資審查，未料，10月16日工務局水利處委託廠商就「誤拆」汾陽居部分結構，違反「文資法」。

根據本報掌握，在11月27日文資會前3天，柯文哲又主持晨會討論因應方案。而民眾提供的影片，柯選前11月左右，也就是文資會前，在士林夜市造勢曾表示，士北科本來很順利，但被指定古蹟，看要怎麼處理，他保證明年中招商；柯還說，官員應定期報告進度，他就會發現問題，「啊這裡沒解決、啊這裡被指定古蹟，開始給他釘，就開始處理。」

讓文資團體代表郭琬琤納悶的是，2棟古蹟本來就是文化局列管，開發前難道市府不知道，現在把責任推給文資團體提報，故意造成矛盾，模糊市府應為而不為的錯誤。

而據了解令文化部關注是，北市文資委員21人，11月30日文資會有5人是府內委員，包括鄧家基、前工務局長（現任副市長）彭振聲、前都發局長林洲民、前文化局長鍾永豐、民政局長藍世聰，但都發局是開發單位、工務局是拆古厝單位，未利益迴避，如有重大瑕資恐讓文資審議無效。

根據會議記錄，11月30日文資會發言紀錄，4棟古厝中，「汾陽居」等2棟雖獲過半委員投票同意登錄歷史建物，卻因同意票數未達出席委員2/3以上，不列文資，而另外2棟則未進入實質逐項審議程序。

郭琬琤說，當時她要求林洲民、彭振聲迴避審查，鄧家基不理會還要承辦員將她打發出去，結果「汾陽居」差1票未列文資；她無奈說，與市府打交道，才會知道「白色力量」是黑的，由柯文哲帶領的市府團隊是早就內部決議，不讓它們通過了！

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