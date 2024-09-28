施政民調全倒數 綠營：謝國樑四連敗

民進黨基隆市議會黨團昨召開記者會，批評基隆市長謝國樑民調、執行率不是墊底就是倒數。（記者俞肇福攝）

2024/09/28 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市議會黨團昨天舉行記者會，批評市長謝國樑的施政民調及執行率「四連敗」，不及格還到處懸掛自吹自擂的市政成績，謝執政最後一名，原因就是領導無能，才導致市政失能、行政效率低落；對此，國民黨「守護基隆小組發言人」鄭麗文反擊說，前基隆市長林右昌的八年執政失敗，應負所有責任。

4份評比 顯示市政失能

民進黨團昨天公布「謝國樑四連敗」，包括天下雜誌二○二三年縣市首長施政滿意度調查五十九．四分，謝國樑全國倒數第二；審計部一一二年度基隆市總決算審核報告，基隆市執行率是全國倒數第二；遠見雜誌二○二四年五月縣市施政滿意度調查，基隆市是全國倒數第一；遠見雜誌二○二四年九月縣市總體暨永續競爭力調查，基隆市又是全國倒數第一。

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民進黨基隆市議會黨團總召集人張之豪、市議員鄭文婷、曾怡芳、張顥瀚批評說，從四份施政評比就可看到謝國樑的市政表現不及格，四連敗是謝的最大政治危機，對照四處掛出自吹自擂的市政成績，市民都看在眼裡。張顥瀚質疑說，從林右昌到謝國樑時期，市府是同一批文官體制，過去林右昌執政成為全國前段班，謝國樑執政後卻變最後一名，原因就是領導者無能，才導致市政失能、行政效率低落。

鄭麗文說，謝國樑就任市長才一年多，第一年的預算是林右昌任內編的，謝國樑要先收拾前朝留下的爛攤子、弊案；對此，林右昌時期的前市府發言人游本明回擊說，國民黨只會推責給林右昌來甩鍋，謝國樑因為做得太爛才被提罷免，林右昌上任前的基隆長期由國民黨執政，城市建設毫無進展，林右昌接手後努力建設，帶領基隆建設大躍進、重拾城市光榮感。

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