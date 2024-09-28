京華城弊案 搜索29處 李文宗等10被告 北檢複訊

台北地檢署持續追查京華城弊案的行、收賄金流，昨指揮廉政署大規模搜索29處，約談前台北市長柯文哲的親信兼大帳房李文宗等10名被告。（記者陳逸寬攝）

2024/09/28 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地檢署持續追查京華城弊案的行、收賄金流，昨指揮廉政署大規模搜索廿九處，約談十名被告、六名證人，前台北市長柯文哲的親信兼大帳房李文宗也被列為被告，昨晚移送北檢複訊。李文宗身為柯營總統競選總部財務長，已被列假帳案被告，如今又被列為京華城案被告，兩案金流是否相關、甚至合流，攸關柯所涉罪名究竟是圖利還是收賄。

李是柯文哲大帳房 也涉京華城案

與

假帳案相關否 攸關柯所涉罪名

檢廉昨也第三度約談威京集團鼎越開發公司前董事長朱亞虎並進行搜索，重點在於他和柯四千三百萬元商辦的關係；沈春池文教基金會前秘書長童中白，也被列為被告；六名證人包括柯文哲的前市長行程秘書黃心緗、前隨扈陳文鐘等人。

請繼續往下閱讀...

李文宗和柯文哲是高中同學，柯曾稱李「是我最信的同學」，二○一八年五月李文宗擔任柯文哲市長室主任，隔年一月升任台北捷運公司董事長，但被爆任內干涉大巨蛋案審議。台北市前都發局長林洲民日前表示，李文宗曾強硬要求他更改會議紀錄，甚至要求他離職，侵犯文官體制，就兩個字「可惡」。

李文宗也是柯文哲的總統競選總部財務長，卻被接連爆出向監院申報的政治獻金帳目不清，八月十二日李文宗在民眾黨記者會承認未盡二次查核責任並鞠躬致歉，「我必須很負責任地說我完全不知情」；北檢受理告發，九月四日傳喚李，訊後依偽造文書罪嫌諭令李二百萬元交保，限制出境出海且電子監控。

據了解，檢廉追查京華城案金流時，發現李文宗也涉案，昨前往其住處搜索，以被告身分帶回廉政署訊問，昨晚移送北檢複訊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法