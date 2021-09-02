非洲豬瘟陽性肉品+0 嘉義縣查獲4養豬場違法使用廚餘

各國農政單位加緊查核養豬場。（農委會提供）

2021/09/02 18:48

〔記者楊媛婷／台北報導〕「病毒已在家門口，廚餘不可送豬口。」非洲豬瘟中央災害應變中心（應變中心）說，今天（2日）查獲嘉義縣違法使用廚餘4件，累計違規有15件，另外，查獲可疑肉品送驗已累計268件，今天無新增非洲豬瘟陽性案件，目前累積為16件，陽性率約6％。

應變中心說，為防堵非洲豬瘟，全國養豬場查核作業截至本日已完成6374場，今天嘉義縣查獲違法使用廚餘案4件，累計違規15件；另外，全國養豬場訪視結果健康狀況均良好，應變中心請豬農每日密切注意豬隻健康狀況，若有異常應立即通報防疫機關。

請繼續往下閱讀...

警政機關及各縣市查獲疑似走私肉品，送樣檢驗累計15縣市共268件，今日無新增陽性案件，目前陽性肉品案件仍為16件。環保署截至今日止，已移除各縣市放於公開位置的廚餘桶計共1040桶。

應變中心說，9月1日至9月30日已暫停養豬場運入及使用廚餘養豬，各縣市政府畜政及動物防疫機關、環保單位持續進行豬場稽查，尤其針對飼養百頭以下小規模養豬場列為優先查核對象，以防範非洲豬瘟藉由廚餘傳入養豬場。

應變中心再度呼籲，中秋節將近，民眾不要自國外攜帶動植物產品入境，尤其是肉品，也不要網購國外肉品寄送台灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法。也請國人告知國外親友，切勿寄送肉品及動物產品回國，以避免疫病傳入，保障國內養豬產業安全，違反者依動物染病防治條例最高裁罰100萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法