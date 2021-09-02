為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    1400小型養豬場9/10前清查 陳吉仲︰絕不能淪陷

    農委會主委陳吉仲（左2）昨天到竹縣新埔鎮養豬場視察。（記者廖雪茹攝）

    農委會主委陳吉仲（左2）昨天到竹縣新埔鎮養豬場視察。（記者廖雪茹攝）

    2021/09/02 05:30

    〔記者廖雪茹、楊媛婷／綜合報導〕為阻絕非洲豬瘟，行政院農委會宣布8月30日起廚餘禁止進入養豬場、養豬業者9月1日起1個月暫停以廚餘養豬。新竹縣取得再利用檢核的廚餘養豬場達100場，排名全國第三，農委會主委陳吉仲昨天到竹縣新埔鎮養豬場視察，強調任何一場「都不能淪陷」，約1400多場100頭以下的小規模養豬場，列優先查核對象，估10日前完成。

    新竹縣政府環保局表示，新竹縣廚餘處理廠的高速發酵槽日處理量20公噸，原本每日處理約16公噸清潔隊收集的廚餘，8月30日後加入餐飲業者和公司行號，每日增加到40多公噸，開學後再加上團膳和學校廚房，概估每日80公噸；為因應爆增的廚餘量，發酵槽全天候加班運轉，每日處理3梯次。

    陳吉仲表示，台灣共有6400場養豬場，禁止以廚餘養豬至9月底，若被發現將依「動物傳染病防治條例」罰5萬、「飼料管理法」罰3萬，共計8萬元，且可連續罰；為防範小型養豬場私下用廚餘養豬，也祭出120萬檢舉獎金。

    陳吉仲也說，畜牧業者和公司行號、餐廳簽訂廚餘契約，養豬戶不會因違約遭到任何處罰，也補貼養豬戶將廚餘運送到環保署指定處理地點的運費。

    查獲非法肉品 非洲豬瘟陽性率約6%

    非洲豬瘟中央災害應變中心表示，昨查獲新竹市使用違法廚餘1件，8月23日開始查核後，累積11場違規，都各罰3萬元。昨日也新增2件自竹市查獲的非洲豬瘟病毒核酸檢驗陽性案件，一件為火腿、一件為脆骨捲，目前累積陽性16件，送驗案件數257件、陽性率約6%。

    竹縣養豬協會理事長陳裕進說，防堵疫情為長期抗戰，未來是否建立統一的廚餘蒸煮中心等，是可考量的方向。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播