1400小型養豬場9/10前清查 陳吉仲︰絕不能淪陷

農委會主委陳吉仲（左2）昨天到竹縣新埔鎮養豬場視察。（記者廖雪茹攝）

2021/09/02 05:30

〔記者廖雪茹、楊媛婷／綜合報導〕為阻絕非洲豬瘟，行政院農委會宣布8月30日起廚餘禁止進入養豬場、養豬業者9月1日起1個月暫停以廚餘養豬。新竹縣取得再利用檢核的廚餘養豬場達100場，排名全國第三，農委會主委陳吉仲昨天到竹縣新埔鎮養豬場視察，強調任何一場「都不能淪陷」，約1400多場100頭以下的小規模養豬場，列優先查核對象，估10日前完成。

新竹縣政府環保局表示，新竹縣廚餘處理廠的高速發酵槽日處理量20公噸，原本每日處理約16公噸清潔隊收集的廚餘，8月30日後加入餐飲業者和公司行號，每日增加到40多公噸，開學後再加上團膳和學校廚房，概估每日80公噸；為因應爆增的廚餘量，發酵槽全天候加班運轉，每日處理3梯次。

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陳吉仲表示，台灣共有6400場養豬場，禁止以廚餘養豬至9月底，若被發現將依「動物傳染病防治條例」罰5萬、「飼料管理法」罰3萬，共計8萬元，且可連續罰；為防範小型養豬場私下用廚餘養豬，也祭出120萬檢舉獎金。

陳吉仲也說，畜牧業者和公司行號、餐廳簽訂廚餘契約，養豬戶不會因違約遭到任何處罰，也補貼養豬戶將廚餘運送到環保署指定處理地點的運費。

查獲非法肉品 非洲豬瘟陽性率約6%

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，昨查獲新竹市使用違法廚餘1件，8月23日開始查核後，累積11場違規，都各罰3萬元。昨日也新增2件自竹市查獲的非洲豬瘟病毒核酸檢驗陽性案件，一件為火腿、一件為脆骨捲，目前累積陽性16件，送驗案件數257件、陽性率約6%。

竹縣養豬協會理事長陳裕進說，防堵疫情為長期抗戰，未來是否建立統一的廚餘蒸煮中心等，是可考量的方向。

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