嚴防非洲豬瘟 蘇貞昌：業者放行走私就撤照

移民署高雄專勤隊分別於高 雄、台中、台南扣16顆越南 月餅，全驗出非洲豬瘟病毒 。 （移民署提供）

2021/09/01 05:30

〔記者周湘芸、陳昀、楊媛婷／綜合報導〕國內陸續查獲含有非洲豬瘟走私肉品，行政院長蘇貞昌昨天視察台北港貨物通關作業流程時表示，有業者因為擔心生意不好就不敢通報走私，既然如此，一旦查獲未通報將直接撤照，守住國門就要「獎勵誠實、制裁不法」。

僅台、日守住安全

蘇貞昌說，台灣守住非洲豬瘟疫情已經兩年多了，周邊國家都已經淪陷，只有台灣跟日本還守住安全，民眾才有豬肉吃、業者才有生意做，前陣子有不肖人士走私犯法，政府對越南及可能通路加強查察，只要涉及走私都不放過。

請繼續往下閱讀...

他指出，疫情期間通關貨物量增加3倍，海關人員非常辛苦，但也因為前陣子走私案，產生非洲豬瘟破口，導致相關人員陸續在全國查察6千多處地點，造成行政負擔，希望第一線人員找出解決問題的方法，「要忙忙在這裡（海關），比全國一起忙好多了」。

業者誠實通報給予獎勵

蘇貞昌強調，守住國門安全就要「獎勵誠實、制裁不法」，對於業者誠實通報給予獎勵，若是蓄意放行走私，一次都不寬貸。中國做違法亂紀的事，台灣業者怕生意不好就不通報，既然如此，若查獲未通報者就直接撤照。

為防堵非洲豬瘟，警政機關送驗可疑肉品昨新增陽性2件，目前陽性率為5%，都在高雄查出，分別為水餃與月餅，水餃本身為生肉，帶有活病毒，若不慎流入牧場，將造成浩劫。

立委︰電商平台賣越南肉乾

另外，民眾黨立委邱臣遠昨開記者會揭露，仍有電商平台、貿易商公開販賣「越南肉乾」，在加工肉品混充嚴重情況下，擔憂產品產地標示可能不實，讓電商平台成為防疫漏洞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法