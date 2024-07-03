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長照服務涵蓋率91.6％ 南市蟬聯3年六都第一

南市日照中心早已達成一國中一日照100％的紀錄。 （圖由南市社會局提供）

南市日照中心早已達成一國中一日照100％的紀錄。 （圖由南市社會局提供）

2024/07/03 11:01

〔記者蔡文居／台南報導〕因應高齡化社會，台南市推動社區健康促進活動及打造多元整合性長照服務，近年來使用長照服務人數快速攀升，累計服務人數已超過7萬人。南市社會局表示，根據衛褔部統計，南市112年長照服務涵蓋率高達91.6％，110年至112年連續3年蟬聯六都第一。

南市社會局指出，截至今年5月，南市65歲以上老年人口佔全市人口達19.12%，高於全國平均18.71％，為能減輕家庭照顧負擔，南市積極活化低度使用的公共空間，公私合作廣布長照服務資源。其中居家式長照機構由107年的33家，快速增加至277家，日照中心於111年達成一國中一日照100%的紀錄。

另外，為因應中、重度失能者照顧需求，南市已布建216家住宿式機構，可提供1萬5539照顧床位，未來會再增設8家，增加1097床，另有4家部立醫院預計於116至117年於偏鄉設置800個住宿式床位，完工後可挹注鄰近地區長照服務資源。

社會局長盧禹璁指出，台南市長照服務涵蓋率超過9成，顯見市民對於長期照顧服務有極大的需求，市府將提供更好的長照服務，成為全國長照服務的典範。

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