讓社工回歸專業 雲林輔具中心導入RPA月省44小時登打作業

縣府導入RPA自動化流程機器人，不到半小時便能完成登打作業。（記者李文德攝）

2024/06/26 16:43

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣輔具資源中心整合多個單位，提供給有輔具需求的民眾單一窗口的服務，但因各單位登打系統，社工往往都需要花費大量時間處理行政流程。雲林縣政府5月起便引進RPA（流程自動化機器人）借助自動化技術，僅需不到半小時即可完成。

輔具資源中心主任黃劭瑋表示，雲林縣身心障礙人口大約5萬多人，加上邁入超高齡社會，輔具需求量大增。2021年就有8428人次到中心洽公，2022年共有8876人次，2023年則有9492人，甚至今年5月底前就有3537人次，顯見逐年上升。

請繼續往下閱讀...

黃劭瑋說，以往民眾申請輔具要依照身分不同，自行到各單位申請，而中心整合各單位，提供單一窗口多元化服務，但中央、地方的長照、身障等平台之間尚未整合，社工需手動登陸各項基本資料。而中心7位社工每天需花費2.5小時處理相關工作，如今借用機器人的智慧及自動化技術，不到30分鐘便能完成作業，每位同仁每月能省去44小時，更能讓社工回歸專業服務。

計畫處長李明岳表示，機器人能整合7種不同系統的資料審核和重複登打作業，並且再重新構建與優化行政流程。5月底上線至今，整體生產力提高5成，審核案件流程準確率達99％，已有其他單位也想導入應用。

雲林輔具資源中心社工以往每天都要花費2.5小時重複登打資料。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法