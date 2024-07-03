熱爆了！彰化鹿港一早就列全國最高溫 天后宮出動風扇

彰化鹿港今天一早就高溫炎熱，一度名列全國最高溫。（鹿港天后宮提供）

2024/07/03 11:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕熱爆了！根據中央氣象署今日前100名高溫排行榜，彰化縣鹿港鎮從一早8點8分就以34.2度名列全國第1名，9點29分以35.2度名列全國第4名。國定古蹟鹿港天后宮因應夏日高溫，出動電扇在中殿散熱，幫進香團與遊客降溫消暑。

鹿港天后宮主委張偉東表示，連日來持續高溫，由於進入暑假，親子遊客與進香團都很多，因為國定古蹟也無法加裝空調或是冷氣，只能出動電扇加強散熱，但依然不減參拜的熱潮。

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鹿港小吃業者陳慧玲指出，天氣真的太熱了，但因為暑假觀光潮，遊客比平日還是多了1到2成，大多以親子出遊為多，許多遊客一開口就問「有冷氣嗎？」還好店裡原本就有安裝冷氣，所以生意沒有受到影響，只是冷氣開放也增加營業成本。

陳慧玲說，因為夏日中午真的高溫難耐，許多遊客一吃完就接著問說，「要去哪裡可以坐很久，又可以吹冷氣」，她就會介紹遊客去咖啡館，遊客都是一坐到傍晚，才再去逛古蹟、老街與寺廟。

不過，許多鹿港民眾一大早就覺得有夠悶熱，雖然還有微風吹來，但完全無法降低熱氣襲人的酷熱感，而不少店家或是小吃，因為沒有冷氣，遊客也吃得滿身大汗，有的遊客直接以「冷氣」作為優先選擇，也讓沒有冷氣的店家大喊生意受到影響。

彰化縣鹿港鎮今天上午8點多34.2度，名列全國第1名。（擷取自中央氣象署網站）

鹿港天后宮面對夏日高溫，中殿也出動電扇消暑。（鹿港天后宮提供）

夏日高溫，但鹿港天后宮參拜人潮不斷。（鹿港天后宮提供）

彰化縣鹿港鎮今天上午氣溫都名列全國前10名。（擷取自中央氣象署網站）

彰化縣鹿港鎮今天上午氣溫都名列全國前10名。（擷取自中央氣象署網站）

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