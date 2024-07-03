為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

熱爆了！彰化鹿港一早就列全國最高溫 天后宮出動風扇

彰化鹿港今天一早就高溫炎熱，一度名列全國最高溫。（鹿港天后宮提供）

彰化鹿港今天一早就高溫炎熱，一度名列全國最高溫。（鹿港天后宮提供）

2024/07/03 11:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕熱爆了！根據中央氣象署今日前100名高溫排行榜，彰化縣鹿港鎮從一早8點8分就以34.2度名列全國第1名，9點29分以35.2度名列全國第4名。國定古蹟鹿港天后宮因應夏日高溫，出動電扇在中殿散熱，幫進香團與遊客降溫消暑。

鹿港天后宮主委張偉東表示，連日來持續高溫，由於進入暑假，親子遊客與進香團都很多，因為國定古蹟也無法加裝空調或是冷氣，只能出動電扇加強散熱，但依然不減參拜的熱潮。

鹿港小吃業者陳慧玲指出，天氣真的太熱了，但因為暑假觀光潮，遊客比平日還是多了1到2成，大多以親子出遊為多，許多遊客一開口就問「有冷氣嗎？」還好店裡原本就有安裝冷氣，所以生意沒有受到影響，只是冷氣開放也增加營業成本。

陳慧玲說，因為夏日中午真的高溫難耐，許多遊客一吃完就接著問說，「要去哪裡可以坐很久，又可以吹冷氣」，她就會介紹遊客去咖啡館，遊客都是一坐到傍晚，才再去逛古蹟、老街與寺廟。

不過，許多鹿港民眾一大早就覺得有夠悶熱，雖然還有微風吹來，但完全無法降低熱氣襲人的酷熱感，而不少店家或是小吃，因為沒有冷氣，遊客也吃得滿身大汗，有的遊客直接以「冷氣」作為優先選擇，也讓沒有冷氣的店家大喊生意受到影響。

彰化縣鹿港鎮今天上午8點多34.2度，名列全國第1名。（擷取自中央氣象署網站）

彰化縣鹿港鎮今天上午8點多34.2度，名列全國第1名。（擷取自中央氣象署網站）

鹿港天后宮面對夏日高溫，中殿也出動電扇消暑。（鹿港天后宮提供）

鹿港天后宮面對夏日高溫，中殿也出動電扇消暑。（鹿港天后宮提供）

夏日高溫，但鹿港天后宮參拜人潮不斷。（鹿港天后宮提供）

夏日高溫，但鹿港天后宮參拜人潮不斷。（鹿港天后宮提供）

彰化縣鹿港鎮今天上午氣溫都名列全國前10名。（擷取自中央氣象署網站）

彰化縣鹿港鎮今天上午氣溫都名列全國前10名。（擷取自中央氣象署網站）

彰化縣鹿港鎮今天上午氣溫都名列全國前10名。（擷取自中央氣象署網站）

彰化縣鹿港鎮今天上午氣溫都名列全國前10名。（擷取自中央氣象署網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
好熱好想吃冰！鹿港今天31度！
2016/04/07 18:35

好熱好想吃冰！鹿港今天31度！
高壓勢力越來越強 天氣風險：要有高溫長期抗戰的心理準備
2024/07/03 10:05

高壓勢力越來越強 天氣風險：要有高溫長期抗戰的心理準備

把陽光、 微風搬進家！高雄絕美植感宅
天氣太熱！ 八旬老婦中暑路倒 警及時給水助送醫
2024/07/03 10:21

天氣太熱！ 八旬老婦中暑路倒 警及時給水助送醫
氣溫、海溫節節攀升 專家：本週最熱兩天大台北上看39度
2024/07/03 08:50

氣溫、海溫節節攀升 專家：本週最熱兩天大台北上看39度

台新玫瑰卡、太陽卡翻新 回饋再升級
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播