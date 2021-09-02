禁用廚餘餵豬 9養豬場違規各罰8萬

台灣豬9月不吃廚餘，守住非洲豬瘟入侵最後防線。（農委會提供）

2021/09/02 16:05

〔記者楊媛婷／台北報導〕為防堵非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心日前宣布8月30日起廚餘禁入養豬場，且自9月1日到9月30日，全國養豬場不得使用廚餘作飼料添加物，目前正加強查核全國1490場百頭豬隻以下的小規模養豬場，農委會主委陳吉仲表示，經過稽查，仍發現有9家養豬場仍在使用廚餘餵養豬隻，都依法開罰。

依規定，目前廚餘都不可進入養豬場，也不可以作為豬隻的飼料添加物，陳吉仲日前曾表示，廚餘是防堵非洲豬瘟病毒進入牧場的最後一道防線，昨天各地方政府稽查，發現有9家畜牧場違規，依照《動物傳染病防治法》、《飼料管理法》各自開罰5萬、3萬，每場都罰8萬元。

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陳吉仲再度呼籲所有養豬的農民、畜牧場一定都要依照規定來執行，若非洲豬瘟病毒進入養豬場，養豬產業鏈上中下游共2千多億元產值都會受到破壞，他說養豬場只要遵守這個月禁用廚餘的規定，就有信心可以把非洲豬瘟病毒堵在牧場外，另警政、衛政單位等也全面清查市面上可疑的豬肉製品，截至昨晚檢驗共257件，累計16件陽性，他說只要能夠清查這些流入市面的走私肉品、守好邊境、暫停1個月使用廚餘等，就可以度過這次危機。

外界認為這次事件就是走私豬引起，而走私豬會盛行是因為製造飼料的原物料大豆、玉米漲價，導致國內豬價飆升，才讓走私豬趁虛而入，陳吉仲表示，飼料原物料上漲導致豬價上揚是國際趨勢，不是只有台灣，這次越南走私的肉品是因為國內市場通路需求，會呼籲店面商家改用本土國產豬肉。

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