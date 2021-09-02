為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    禁用廚餘餵豬 9養豬場違規各罰8萬

    台灣豬9月不吃廚餘，守住非洲豬瘟入侵最後防線。（農委會提供）

    台灣豬9月不吃廚餘，守住非洲豬瘟入侵最後防線。（農委會提供）

    2021/09/02 16:05

    〔記者楊媛婷／台北報導〕為防堵非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心日前宣布8月30日起廚餘禁入養豬場，且自9月1日到9月30日，全國養豬場不得使用廚餘作飼料添加物，目前正加強查核全國1490場百頭豬隻以下的小規模養豬場，農委會主委陳吉仲表示，經過稽查，仍發現有9家養豬場仍在使用廚餘餵養豬隻，都依法開罰。

    依規定，目前廚餘都不可進入養豬場，也不可以作為豬隻的飼料添加物，陳吉仲日前曾表示，廚餘是防堵非洲豬瘟病毒進入牧場的最後一道防線，昨天各地方政府稽查，發現有9家畜牧場違規，依照《動物傳染病防治法》、《飼料管理法》各自開罰5萬、3萬，每場都罰8萬元。

    陳吉仲再度呼籲所有養豬的農民、畜牧場一定都要依照規定來執行，若非洲豬瘟病毒進入養豬場，養豬產業鏈上中下游共2千多億元產值都會受到破壞，他說養豬場只要遵守這個月禁用廚餘的規定，就有信心可以把非洲豬瘟病毒堵在牧場外，另警政、衛政單位等也全面清查市面上可疑的豬肉製品，截至昨晚檢驗共257件，累計16件陽性，他說只要能夠清查這些流入市面的走私肉品、守好邊境、暫停1個月使用廚餘等，就可以度過這次危機。

    外界認為這次事件就是走私豬引起，而走私豬會盛行是因為製造飼料的原物料大豆、玉米漲價，導致國內豬價飆升，才讓走私豬趁虛而入，陳吉仲表示，飼料原物料上漲導致豬價上揚是國際趨勢，不是只有台灣，這次越南走私的肉品是因為國內市場通路需求，會呼籲店面商家改用本土國產豬肉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    防堵非洲豬瘟 加強查核全國百頭以下養豬場
    2021/09/01 21:06

    防堵非洲豬瘟 加強查核全國百頭以下養豬場

    明起廚餘停進養豬場！養豬戶：餐廳業者如何解決廚餘？
    2021/08/29 11:53

    明起廚餘停進養豬場！養豬戶：餐廳業者如何解決廚餘？

    後疫情置產最佳解 海景公園景觀宅
    今日又揪3場違法使用廚餘養豬場 農委會：各罰3萬元
    2021/08/27 21:00

    今日又揪3場違法使用廚餘養豬場 農委會：各罰3萬元
    非法用廚餘餵豬 路竹養豬場遭罰6萬元
    2021/08/27 17:01

    非法用廚餘餵豬 路竹養豬場遭罰6萬元

    後疫情置產最佳解 海景公園景觀宅
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播