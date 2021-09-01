防堵非洲豬瘟 加強查核全國百頭以下養豬場

為守護台灣豬，讓台灣豬還是可以快樂飛、不受非洲豬瘟威脅，農委會呼籲全國養豬場一定要遵守禁用廚餘養豬的規定。（農委會提供）

2021/09/01 21:06

〔記者楊媛婷／台北報導〕防堵非洲豬瘟，即起到9月底全國養豬場都禁用廚餘做餵養豬隻的飼料添加物，非洲豬瘟中央災害應變中心表示，今（9/1）查獲新竹市使用違法廚餘1件，從8月23日開始查核後，累積11場違規，都各自依法開罰3萬，另也經和地方討論，決定針對100頭以下的小規模養豬場列為優先查核對象。

依最新的全國養豬調查統計，全國100頭以下規模的養豬場約有1490場、養有4萬7010頭豬，其中之前為廚餘合法養豬場共75場、養有3483頭，除台北外的縣市、離島等都有。

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農委會畜牧處副處長江文全表示，百頭以下的養豬場主要分布在彰化、雲林、台南、屏東等，他表示會針對小規模、百頭以下的養豬場加強查核，確實是因為小規模養豬場仍會繼續使用廚餘的可能性較高，但廚餘是防堵非洲豬瘟病毒的最後一到防線，因此才會決定列為優先查核對象。

應變中心也指出，今新增2件非洲豬瘟病毒核酸檢驗陽性案件，為自新竹市查獲的越南產品，1件為火腿、1件為脆骨捲，目前累積陽性16件，送驗累積至今的案件數為257件，陽性率約6%。

另雖然即起禁用廚餘作為飼料添加物，在嚴加查核下，卻仍有養豬場違規，江文全呼籲，請養豬場一定要調整餵養方式且遵守即起到月底禁用廚餘餵養的規則。

中秋將屆，應變中心也指出，現在是國外寄送肉類產品回台的高峰，但不管是貨運快遞或郵政包裹，自國外傳入非洲豬瘟之風險均極高，請民眾勿自國外購入肉品，同時告知國外親朋好友切勿寄送肉品回國，避免疫病傳入，若發現違規，最高可罰百萬元。

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