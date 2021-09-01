為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    九天盃環臺賽起跑 7人輪流扛三太子行腳祈福

    「九天盃太子極限環台賽」鳴槍起跑。（記者張軒哲攝）

    「九天盃太子極限環台賽」鳴槍起跑。（記者張軒哲攝）

    2021/09/01 15:53

    〔記者張軒哲／台中報導〕武漢肺炎疫情蔓延，去年第八屆「九天盃太子極限環台賽」響應防疫指揮中心政策，主動取消辦理；今年「九天盃太子極限環台賽」，今日正式起跑從台中往南出發，展開為期28天活動，7名選手平約每日步行約40公里的路程，無論風吹日曬還得輪流扛三太子，兼顧防疫措施，以具體行動響應「行腳祈福．共同戰疫」。

    「九天民俗技藝團」自2011年成功扛著三太子、挑戰撒哈拉沙漠極地賽事後，九天團長許振榮為激勵國內青年學子積極走出戶外，提倡勇於自我挑戰，自2012年起，選在夏季最炎熱的7月份舉辦「九天盃太子極限環台賽」，至今已第9年，為期將近1個月的九天盃環臺賽，參賽選手須7人組隊、分工合作完成扛三太子徒步環島挑戰的熱血壯舉。

    「九天盃太子極限環台賽」因疫情一延再延，本次報名選手最終共計7名參加全程組，正好組成一隊，其中戴心瑜、邱文鴻2人是2019年的選手，再度參賽。

    今日前交通部長林佳龍、立委楊瓊瓔、張廖萬堅受邀出席活動鳴槍，林佳龍表示，疫情期間，許多藝文活動取消，九天民俗技藝團也首當其衝，幸好近期疫情在國人的努力下，已經逐漸趨緩。這段時間，也和過去在立法院的同事，合作促成文化部修改「演藝團隊分級獎助計畫」，讓民俗技藝納入補助項目，並邀請各界發起：預約一場文化表演、或是文化消費的行動，一起支撐台灣的文化力。

    林佳龍說，這次28天的賽程要戴著口罩跑，不論風吹日曬要輪流扛三太子，用雙腳一步一腳印為台灣祈福、傳遞正能量。自己最近也啟動光合之行，拜訪台灣各地進行一場正向旅行，不只傾聽也請益，期盼透過走入民間尋找更多正向的力量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    九天盃28天極限環台賽／金牌選手扛三太子 走完1035公里
    2019/07/29 05:30

    九天盃28天極限環台賽／金牌選手扛三太子 走完1035公里
    挑戰28天徒步1035公里 九天盃太子極限環台賽出發！
    2018/07/01 09:30

    挑戰28天徒步1035公里 九天盃太子極限環台賽出發！

    中秋防疫送禮怎麼挑？民眾首選「這一點」
    九天盃太子極限環台賽開跑 選手28天挑戰1024公里
    2017/07/01 18:27

    九天盃太子極限環台賽開跑 選手28天挑戰1024公里
    九天盃環台路跑 陳昱昇奪金
    2016/08/07 06:00

    九天盃環台路跑 陳昱昇奪金

    寶璣攜手寶鴻堂 陀飛輪220周年紀念
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播