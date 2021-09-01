九天盃環臺賽起跑 7人輪流扛三太子行腳祈福

「九天盃太子極限環台賽」鳴槍起跑。（記者張軒哲攝）

2021/09/01 15:53

〔記者張軒哲／台中報導〕武漢肺炎疫情蔓延，去年第八屆「九天盃太子極限環台賽」響應防疫指揮中心政策，主動取消辦理；今年「九天盃太子極限環台賽」，今日正式起跑從台中往南出發，展開為期28天活動，7名選手平約每日步行約40公里的路程，無論風吹日曬還得輪流扛三太子，兼顧防疫措施，以具體行動響應「行腳祈福．共同戰疫」。

「九天民俗技藝團」自2011年成功扛著三太子、挑戰撒哈拉沙漠極地賽事後，九天團長許振榮為激勵國內青年學子積極走出戶外，提倡勇於自我挑戰，自2012年起，選在夏季最炎熱的7月份舉辦「九天盃太子極限環台賽」，至今已第9年，為期將近1個月的九天盃環臺賽，參賽選手須7人組隊、分工合作完成扛三太子徒步環島挑戰的熱血壯舉。

請繼續往下閱讀...

「九天盃太子極限環台賽」因疫情一延再延，本次報名選手最終共計7名參加全程組，正好組成一隊，其中戴心瑜、邱文鴻2人是2019年的選手，再度參賽。

今日前交通部長林佳龍、立委楊瓊瓔、張廖萬堅受邀出席活動鳴槍，林佳龍表示，疫情期間，許多藝文活動取消，九天民俗技藝團也首當其衝，幸好近期疫情在國人的努力下，已經逐漸趨緩。這段時間，也和過去在立法院的同事，合作促成文化部修改「演藝團隊分級獎助計畫」，讓民俗技藝納入補助項目，並邀請各界發起：預約一場文化表演、或是文化消費的行動，一起支撐台灣的文化力。

林佳龍說，這次28天的賽程要戴著口罩跑，不論風吹日曬要輪流扛三太子，用雙腳一步一腳印為台灣祈福、傳遞正能量。自己最近也啟動光合之行，拜訪台灣各地進行一場正向旅行，不只傾聽也請益，期盼透過走入民間尋找更多正向的力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法