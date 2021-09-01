40多歲男施打高端2天後死亡 家屬對桃園市社會局有怨言

對於溫姓男子家屬抱怨，社會局長鄭貴華說，已經和家屬聯繫見面。（記者謝武雄攝）

2021/09/01 15:14

〔記者謝武雄／桃園報導〕44歲溫姓男子於23日施打高端疫苗，2天後於工作時突然暈倒送醫不治，家屬痛批社會局連個人影都看不到，在臉書PO文痛批「我們的二哥就這樣走了，老百姓家屬的悲哀」；對此社會局長鄭貴華回應，已和家屬約定訪視，會聽取家屬需求，提供必要的協助。

家屬怒批，市府社會局發布新聞說會來慰問，發布5天連1個人影都沒看到，要家屬怎麼能不憤怒；鄭貴華回應，社會局於8月25日獲悉後，馬上聯絡溫男弟弟，不過因為家屬正忙著辦理後事、相驗事宜，因此商量於8月30日解剖結束後再約時間訪視、發放慰問金。

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鄭貴華說，已約好9月1日下午3點，社會局人員會到中壢殯儀館慰問家屬，並聽取家屬意見，對家屬質疑疫苗問題，這部分會請衛生局等相關局處研議後續處理方式。

PO文提到，8月26日第1次相驗後，因沒辦法接受二哥走的不明不白，跟檢察官要求解剖，於8月30日依照約定時間解剖；家屬於解剖完後詢問法醫「是否能加驗免疫瑩光反應及血小板第4凝血抗體？」，法醫卻回應驗那個沒有意義，就沒有然後了，而解剖後的死因卻要看新聞才得知，「身為家屬，居然要從新聞才能知道，這一切的一切，真的合理嗎？」

PO文說，「他們沒有否認過二哥有慢性病，疑慮的是為什麼明知道他有慢性病還讓他施打？如果有任何1個人出來說慢性病不建議施打，二哥根本不會這麼堅定在第1天就去打，因為他還有家要養，沒有人會拿自己的生命去冒險。」

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