為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    40多歲男施打高端2天後死亡 家屬對桃園市社會局有怨言

    對於溫姓男子家屬抱怨，社會局長鄭貴華說，已經和家屬聯繫見面。（記者謝武雄攝）

    對於溫姓男子家屬抱怨，社會局長鄭貴華說，已經和家屬聯繫見面。（記者謝武雄攝）

    2021/09/01 15:14

    〔記者謝武雄／桃園報導〕44歲溫姓男子於23日施打高端疫苗，2天後於工作時突然暈倒送醫不治，家屬痛批社會局連個人影都看不到，在臉書PO文痛批「我們的二哥就這樣走了，老百姓家屬的悲哀」；對此社會局長鄭貴華回應，已和家屬約定訪視，會聽取家屬需求，提供必要的協助。

    家屬怒批，市府社會局發布新聞說會來慰問，發布5天連1個人影都沒看到，要家屬怎麼能不憤怒；鄭貴華回應，社會局於8月25日獲悉後，馬上聯絡溫男弟弟，不過因為家屬正忙著辦理後事、相驗事宜，因此商量於8月30日解剖結束後再約時間訪視、發放慰問金。

    鄭貴華說，已約好9月1日下午3點，社會局人員會到中壢殯儀館慰問家屬，並聽取家屬意見，對家屬質疑疫苗問題，這部分會請衛生局等相關局處研議後續處理方式。

    PO文提到，8月26日第1次相驗後，因沒辦法接受二哥走的不明不白，跟檢察官要求解剖，於8月30日依照約定時間解剖；家屬於解剖完後詢問法醫「是否能加驗免疫瑩光反應及血小板第4凝血抗體？」，法醫卻回應驗那個沒有意義，就沒有然後了，而解剖後的死因卻要看新聞才得知，「身為家屬，居然要從新聞才能知道，這一切的一切，真的合理嗎？」

    PO文說，「他們沒有否認過二哥有慢性病，疑慮的是為什麼明知道他有慢性病還讓他施打？如果有任何1個人出來說慢性病不建議施打，二哥根本不會這麼堅定在第1天就去打，因為他還有家要養，沒有人會拿自己的生命去冒險。」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高端疫苗「爽約率」 高雄平均13.2％
    2021/08/31 19:32

    高端疫苗「爽約率」 高雄平均13.2％
    政府高官搶打BNT疫苗？林靜儀曝數據「神打臉」國民黨
    2021/08/31 19:08

    政府高官搶打BNT疫苗？林靜儀曝數據「神打臉」國民黨

    亞灣區百億開發 軌道建設擴大購屋圈
    別唬人了！大學生「打完高端全身抽搐送醫」？ 中國影片移花接木！
    2021/08/31 18:34

    別唬人了！大學生「打完高端全身抽搐送醫」？ 中國影片移花接木！
    1張圖秀高端完勝智飛疫苗 陳柏惟：藍營力推數據可疑中國貨色
    2021/08/31 15:02

    1張圖秀高端完勝智飛疫苗 陳柏惟：藍營力推數據可疑中國貨色

    寶璣攜手寶鴻堂 陀飛輪220周年紀念
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播