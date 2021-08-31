別唬人了！大學生「打完高端全身抽搐送醫」？ 中國影片移花接木！

近日網路瘋傳1則影片宣稱「高端又出事？彰化22歲大學生才接種...『全身癱軟』直接送醫急救」，經事實查核平台「MyGoPen」查證後，該影片來自中國微博，事件發生地點也並非在台灣，網傳內容為挪用不同時空背景的影片貼文。（圖取自《MyGoPen》網站）

2021/08/31 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路瘋傳1則影片宣稱「高端又出事？彰化22歲大學生才接種...『全身癱軟』直接送醫急救」，經事實查核平台「MyGoPen」查證後，該影片來自中國微博，事件發生地點也並非台灣，網傳內容為挪用不同時空背景的影片貼文。

《MyGoPen》查核平台表示，網傳「致命高端？彰化一22歲大學生接種完...」的影片，經查證，該影片來自微博，上傳影片帳號為「大愚公社社員」，目前已遭微博官方停權；另外影片至少在2021年8月17日就在網路上流傳，但高端疫苗是8月23日才開打。

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《MyGoPen》說明，從影片右上角的浮水印可知影片出處來自中國社群平台微博，在影片最後比較能看清浮水印為「大愚公社社員」，進一步搜尋關鍵字「大愚公社社員」，發現該用戶已經因違反中國微博社群守則遭微博官方停權，目前無法查看；再透過影片反搜工具，可找到「新聞看點」的官方推特帳號至少在8月17日就上傳此影片，搭配文字訊息表示：「剛打完疫苗，人就抽搐倒地。」

《MyGoPen》指出，該影片雖未明確指出事件發生地點，但高端疫苗是8月23日才在台灣開打，網傳所述與實際狀況不符，而影片中可明顯看到地上的標語「請保持距離」及一旁櫃台的「護士站」字樣都是簡體中文，因此可判斷事件發生地點並非在台灣，「網傳影片為挪用不同時空事件，描述影片貼文與實際狀況不符，因此為錯誤訊息」。

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