為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    別唬人了！大學生「打完高端全身抽搐送醫」？ 中國影片移花接木！

    近日網路瘋傳1則影片宣稱「高端又出事？彰化22歲大學生才接種...『全身癱軟』直接送醫急救」，經事實查核平台「MyGoPen」查證後，該影片來自中國微博，事件發生地點也並非在台灣，網傳內容為挪用不同時空背景的影片貼文。（圖取自《MyGoPen》網站）

    近日網路瘋傳1則影片宣稱「高端又出事？彰化22歲大學生才接種...『全身癱軟』直接送醫急救」，經事實查核平台「MyGoPen」查證後，該影片來自中國微博，事件發生地點也並非在台灣，網傳內容為挪用不同時空背景的影片貼文。（圖取自《MyGoPen》網站）

    2021/08/31 18:34

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網路瘋傳1則影片宣稱「高端又出事？彰化22歲大學生才接種...『全身癱軟』直接送醫急救」，經事實查核平台「MyGoPen」查證後，該影片來自中國微博，事件發生地點也並非台灣，網傳內容為挪用不同時空背景的影片貼文。

    《MyGoPen》查核平台表示，網傳「致命高端？彰化一22歲大學生接種完...」的影片，經查證，該影片來自微博，上傳影片帳號為「大愚公社社員」，目前已遭微博官方停權；另外影片至少在2021年8月17日就在網路上流傳，但高端疫苗是8月23日才開打。

    《MyGoPen》說明，從影片右上角的浮水印可知影片出處來自中國社群平台微博，在影片最後比較能看清浮水印為「大愚公社社員」，進一步搜尋關鍵字「大愚公社社員」，發現該用戶已經因違反中國微博社群守則遭微博官方停權，目前無法查看；再透過影片反搜工具，可找到「新聞看點」的官方推特帳號至少在8月17日就上傳此影片，搭配文字訊息表示：「剛打完疫苗，人就抽搐倒地。」

    《MyGoPen》指出，該影片雖未明確指出事件發生地點，但高端疫苗是8月23日才在台灣開打，網傳所述與實際狀況不符，而影片中可明顯看到地上的標語「請保持距離」及一旁櫃台的「護士站」字樣都是簡體中文，因此可判斷事件發生地點並非在台灣，「網傳影片為挪用不同時空事件，描述影片貼文與實際狀況不符，因此為錯誤訊息」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    莫名連收預約簡訊！ 正妹急找「疫苗主人」：怕他永遠打不到
    2021/08/29 19:42

    莫名連收預約簡訊！ 正妹急找「疫苗主人」：怕他永遠打不到
    接種體驗「絕佳」！ 陳柏惟曬小黃卡 曝打高端疫苗「心得」
    2021/08/29 17:35

    接種體驗「絕佳」！ 陳柏惟曬小黃卡 曝打高端疫苗「心得」

    昇恆昌週年慶打折打到心驚驚 9/1搶先開跑
    接種高端第5天！ 高嘉瑜PO照自曝「3症狀」 網友笑：好嚴重
    2021/08/28 23:17

    接種高端第5天！ 高嘉瑜PO照自曝「3症狀」 網友笑：好嚴重
    謠言終結站》老師成高端疫苗白老鼠？ 查核中心：錯誤訊息
    2021/08/23 23:21

    謠言終結站》老師成高端疫苗白老鼠？ 查核中心：錯誤訊息
    謠言終結站》網傳「50歲以下的健康人不需接種疫苗？」查核中心：誤導
    2021/06/30 20:29

    謠言終結站》網傳「50歲以下的健康人不需接種疫苗？」查核中心：誤導
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播