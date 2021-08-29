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    莫名連收預約簡訊！ 正妹急找「疫苗主人」：怕他永遠打不到

    一名陳姓女網友連續收到2封他人的疫苗預約簡訊，擔心對方永遠打不到疫苗，只好上網發文協尋「疫苗主人」。（圖取自臉書《爆廢公社二館》）

    一名陳姓女網友連續收到2封他人的疫苗預約簡訊，擔心對方永遠打不到疫苗，只好上網發文協尋「疫苗主人」。（圖取自臉書《爆廢公社二館》）

    2021/08/29 19:42

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）公費疫苗如火如荼施打中，但疑似有民眾填錯電話號碼，導致陳姓女網友連續收到2封他人的疫苗預約簡訊，女網友擔心對方永遠打不到疫苗，只好上網發文協尋「疫苗主人」。

    陳姓女網友今（29）日在臉書臉書《爆廢公社二館》分享2張簡訊截圖，第一張為7月27日收到的疫苗施打預約通知簡訊；第二張則是近日收到疫苗施打預約通知簡訊，皆是提醒「黃X城」前往預約平台預約施打AZ疫苗。

    陳姓女網友苦惱地說，「有人認識黃*城的嗎...？我決定來這裡找人，我擔心他永遠打不到疫苗...簡訊一直傳到我這」。對此，有網友建議原PO可以考慮致電到指揮中心反應，也有網友提醒，若遲未接到施打通知，應回去預約系統檢查是否填錯電話號碼。

    日前就有民眾發現，意願登記沒填高端疫苗卻收到預約簡訊，指揮中心發言人莊人祥20日曾回應指出，第一種可能是手機號碼留錯了，別人誤填導致簡訊寄發錯誤；第二種是當有新疫苗出來，系統會自動勾選所有新疫苗，因此一進到系統就會自動勾選。

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