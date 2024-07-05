新北5歲小妹妹捐髮助癌友 小五男童留長髮獻愛不怕被笑

5歲的吳小妹參加捐髮活動，表示自己還會繼續留長髮，幫助更多人。（記者翁聿煌攝）

2024/07/05 18:15

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局與議員洪佳君連續9年舉辦「絲絲秀髮共織愛」捐髮助癌友，今天（5日）與曼都髮型公司在樹人家商舉行活動，有16人響應，其中，年紀最小的吳小妹妹年僅5歲，主動向媽媽說，「希望我的頭髮可以幫助到癌症的小朋友」，讓母親驚訝又欣慰。

吳小妹說，有次陪著媽媽到醫院，看到有同齡的小朋友沒有頭髮，好奇問媽媽，媽媽回答說，他們是因為生病接受治療所以掉頭髮。吳小妹童言童語許願，等頭髮長了，要把頭髮送給他們！吳小妹不時提醒媽媽要記得這件事，媽媽對於這麼小的孩子願意分享感到無比欣慰，女兒更說，捐髮後還要繼續留長，「因為可以幫助人」。

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10歲的國小五年級郭小弟也來捐頭髮，他前幾年看到新北社會局捐髮活動新聞，主動向爸爸說，自己也想留長頭髮加入捐髮行列。郭小弟頭髮留了一年半，期間常被開玩笑說像是小女生，但郭小弟都不介意，他說，知道自己是在做對的事，所以對於這樣的誤會不會在意。郭爸爸對兒子的善舉和想法感到很驕傲。

洪佳君連續第9年媒合活動，也出席捐髮活動，她說，捐髮者不分性別、年齡，今年有好幾位孩子都來響應，真的很感動，希望讓更多人分享自己的愛來溫暖這個社會，讓愛不間斷的延續下去。

活動從2016年辦理活動開始累積到2023年12月，受贈髮束達370束、有236人捐贈，所有捐髮將透過癌症腫瘤患者扶助協會製成假髮，提供給有需要的癌症病友使用，陪伴他們更有自信地回歸社會。

國小5年郭小弟捐出自己留了一年半的頭髮，不介意之前被別人笑說像女生。（記者翁聿煌攝）

國小5年郭小弟留了一年半的頭髮，之前被別人笑說像小女生，他一點都不介意。（記者翁聿煌攝）

所有參加捐髮活動的大小民眾，手拿自己的頭髮，呼籲更多人參與。（記者翁聿煌攝）

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