政府高官搶打BNT疫苗？林靜儀曝數據「神打臉」國民黨

國民黨人士炒作政府「高官」第二類搶打，前立委、醫師林靜儀在臉書曝出詳細數據，目前中央「高官」僅18人未打疫苗，佔造冊1%，被網友認為「神打臉」國民黨。（美聯社檔案照）

2021/08/31 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕BNT疫苗來台，國民黨人士炒作「政府高官」第二類搶打，前立委、醫師林靜儀在臉書曝出詳細數據，目前中央「高官」僅18人未打疫苗，佔造冊1%，被網友認為「神打臉」國民黨。

林靜儀說明疫苗接種時間序，第一類醫事人員開放接種是3月底，後來一度由於疫情平穩，加上AZ疫苗乏人問津，4月12日開放到第三類對象接種，今年5月底疫情緊幫，雙北第一到三類優先接種，其他縣市先開放第一類接種，至6月2日開放全國第一到三類優先接種。

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對於藍營抨擊第二類「高官」不打高端、搶打BNT，林靜儀表示，高端疫苗7月19日通過EUA，部分第二類在高端通過之前就已打疫苗，且也有人等待高端開打才接種疫苗，目前BNT尚未開打，第二類未接種疫苗者，中央僅18人，佔造冊1%；地方為4001人，佔造冊14%，比例均極低。

林靜儀強調，第二類造冊的21萬6100人，完成至少一劑疫苗接種的有94.3%，剩下的人可能因為身體某些因素未接種，而個別因素拒絕接種疫苗者，都應該受到尊重，「台灣美好的地方就是，只要維持防疫應有的規範，你要選哪一支疫苗，我們盡量滿足並尊重你。」

許多網友看見林靜儀的貼文，認為國民黨「又被打臉了」，許多人留言提到「看到高端副作用這麼少，我今天早上也跑去打了」、「跟這些巨嬰談數據真的是浪費生命」、「只要一清查，國民黨縣市長的特權名單有多少就會曝光了」、「根本不在意那麼多，髒水潑了就跑了」、「他們真的很奇怪，高端根本還沒開放混打，他們到底在耍什麼腦殘？」

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