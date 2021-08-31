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    台南112間中小學 獲贈防護面罩快篩試劑

    台南市中小學家長協會、國際獅子會300-D1區17個獅子會，合捐1.12萬片防護面罩、560組快篩試劑，給台南市112間百人以下中小學。（記者王姝琇攝）

    台南市中小學家長協會、國際獅子會300-D1區17個獅子會，合捐1.12萬片防護面罩、560組快篩試劑，給台南市112間百人以下中小學。（記者王姝琇攝）

    2021/08/31 14:38

    〔記者王姝琇／台南報導〕國中、小學明天將迎來開學日，為提升校園整體防疫防護，台南市中小學家長協會偕同國際獅子會300-D1區17個獅子會，經南市議員許又仁媒合，今捐贈1.12萬片防護面罩、560組快篩試劑，給台南市百人以下中小學，共計112校受惠。

    許又仁表示，非常感謝台南市中小學家長協會、國際獅子會300-D1區17個獅子會，為校園防疫貢獻心力。尤其仍有許多代理代課老師、運動教練、社團老師等尚未施打疫苗，或接種未滿14天，這批快篩試劑無疑對各校來說實在是及時雨。

    本次預計捐贈學校以百人以下小校為主，包括99間國小防護面罩9900片、快篩試劑495組；13間國中防護面罩1300片、快篩試劑65組。

    台南市中小學家長協會理事長鄭登文說，防護面罩提供各校學童、廚工、餐廚等相關人員，準備餐點時能夠更嚴謹做好衛生安全防護；快篩試劑則是提供代課代理老師們，在未施打疫苗前的自我檢測之工具，達到保護自己也保護孩童們。

    國際獅子會300-D1區博愛會長蔣文清表示，原計畫購置餐隔板贈予各校，後因南市府已有補助，因此經與各分會討論決定捐贈快篩試劑和防護面罩；有鑑於偏鄉學校和百人以下的小校資源較少，故將此批防疫資源送這些學校，讓孩童們可以在安全環境下學習。

    蔣文清說，因應防疫措施，國際獅子會往年有許多活動都無法入校園舉辦，這次盼藉由捐贈防疫物資持續關校園師生。

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