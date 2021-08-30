竹縣高端「爽約劑」名額再撥1000個 明天中午12點前預約

新竹縣明天中午12點以前，再提供1000劑高端疫苗給20歲以上的民眾預約，於本週三接種。（圖由縣府提供）

2021/08/30 19:56

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今天沒有新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診案例，由於中央「COVID-19公費疫苗預約平台」第6輪預約接種高端的鄉親，實際只有88.28％報到，真正完成施打的只有1萬3000多人，縣府宣布從今天起到明（31）日中午12點，再開放1000個名額給20歲以上、戶口或工作地在新竹縣的民眾預約，並於週三、9月1日接種。

縣府衛生局表示，新竹縣預約第6輪施打高端疫苗的原有1萬4840人，從23日開打下來，7天實際只有1萬3000多人接種，他們把這剩下的「爽約劑」撥出1000個名額，給20歲以上、還沒接種第1劑且設籍或工作在新竹縣的民眾預約施打。

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有意願的人今天起就可直接上竹北大安醫院網站報名，受理到明天中午12點為止，後天在台元科技園區羽球館施打。

另外公費疫苗預約平台第7輪接種AZ疫苗，全縣符合預約資格的有3萬3400多人，縣內已規劃69個接種站點施打。其中4座是大型接種站、3座中型接種站，另有13個鄉鎮市衛生所、以及新竹臺大分院生醫醫院的竹北和竹東2個院區、仁慈、新仁、林醫院、竹信醫院、以及中國醫藥大學新竹附設醫院共7家醫院跟42間診所一起服務鄉親，預約名額有3萬3510個，計畫在9月3日到10日施打，假日也不打烊。

衛生局也強調，中央預約平台雖持續開放18歲以上民眾做意願登記且增加BNT疫苗的選項，但也強調這批疫苗優先開放給12到18歲青少年接種，剩餘數量另先開放給第1到第10類對象施打，之後再依年齡往下開放，還請鄉親特別注意。

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新竹縣長楊文科呼籲鄉親，踴躍預約接種第7輪的AZ疫苗。（圖由縣府提供）

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