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    空品黑暗期！ 雲林以北達紅害、嘉南高屏亮橘燈

    今日上午桃竹苗、中彰投、雲林等縣市空品達紅害等級，共13測站亮紅燈；而嘉南高屏等縣市測站則紛紛亮起橘燈警示。 （取自環保署空氣品質監測網）

    今日上午桃竹苗、中彰投、雲林等縣市空品達紅害等級，共13測站亮紅燈；而嘉南高屏等縣市測站則紛紛亮起橘燈警示。 （取自環保署空氣品質監測網）

    2021/02/25 12:03

    〔記者羅綺／台北報導〕西部地區連日空氣品質不佳，環保署空氣品質檢測顯示，今日上午桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林等縣市空品達紅害等級，共13測站亮紅燈；而嘉南高屏等縣市測站則紛紛亮起橘燈警示。

    環保署表示，今日環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱且混合層偏低，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積；桃竹苗沿海地區受背風渦旋影響，污染物濃度較高；北部、高屏地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

    環保署最新監測顯示，宜蘭、花東空品區主要為「良好」等級；北部空品區及離島地區為「普通」等級；竹苗、雲嘉南、高屏空品區多為「橘色提醒」等級，竹苗、雲嘉南局部地區達紅色警示等級；中部空品區為「紅色警示」等級。

    環保署指出，今明兩日環境風場為偏東風，背風側西半部地區風速弱，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積；27日、28日環境風場為東北風，中部以北地區空品好轉，但南部地區仍易有污染物累積。

    3月1日東北季風減弱，西半部空品轉差；3月2日東北季風再增強，中部以北擴散條件較佳，但南部較易累積污染物。

    環保署提醒，春天天氣系統變化快速，天氣較不穩定，而空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者應注意防範，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩強化自身防護，並隨時留意空氣品質資訊。

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