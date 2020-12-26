掌握駕駛動態 交通部修法明定列車駕駛室全程錄影、錄音

交通部規劃修法要求鐵路列車須裝駕駛室內錄影、錄音設備。（資料照，台鐵局提供）

2020/12/26 15:12

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵前年發生普悠瑪列車翻覆事故後，為強化鐵路行車安全及健全安全制度，交通部本週已預告修正「鐵路行車規則」，為了解駕駛室內的狀況，規劃比照航空器黑盒子的概念，增訂鐵路機構應記錄列車運轉時駕駛室內駕駛台影像及各種聲音。

交通部表示，現行鐵路行車規則中一般鐵路部分條文不合時宜，部分條文與高速鐵路編條文多有重複，所以這次進行整合，並依監理實務檢討相關條文。另外，因107年10月發生台鐵新馬站正線出軌事故造成重大傷亡，為強化鐵路行車安全及健全安全制度，這次也通盤檢討現行條文內容並進行修正。

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鐵路警察遭刺案件後 車廂內加裝監視設備

這次條文修正內容包含要求鐵路列車須比照航空，裝設能對駕駛室錄影、錄音設備，台鐵局表示，前幾年有曾想推動但遭司機員強力反對，最後只能作罷，不過未來若條文修正，從法規面要求，台鐵勢必得遵守，因此，下週台鐵機班工時會議上，也會與員工進行相關討論。

另外，台鐵局說對於車廂內監視設備，之前發生鐵路警察遭刺案件後已通盤檢討，目前EMU600型、EMU700型、EMU800型列車，總計520輛已著手推動安裝，目標112年底前裝設完畢。新採購的520輛EMU900型、600輛城際電聯車，設計中就已納入要裝設車廂內監視設備；普悠瑪號、太魯閣號列車目前正在簽辦及籌措財源，目標明年起也會開始推動裝設。

部份台鐵司機員反彈 批侵害隱私

一名不具名的台鐵司機員表示，他非常反對裝設駕駛室內的監視設備，有時候開長途車時會沒辦法去上廁所，一些司機員會帶著瓶子在駕駛室內小解，裝設監視設備侵害到司機員的隱私。不過也有司機員是贊同裝設監視設備，他認為現在許多司機員都很散漫，裝設之後可能提升專注力，但前提是不能用這些影像做為考核使用。

這次預告修正鐵路行車規則，除要求裝設列車駕駛內錄影、錄音設備外，還要求鐵路機構應對行車人員施予訓練、管理及考核，訂定值勤作業規定、辦理勤前酒精濃度檢測、行車人員值勤過程身體不適之處置及應訂定自主健康管理相關規定等。另也要求鐵路機構於列車完成編組進入正線運轉前，除應制定其檢查作業程序外，還需對於車輛主要部分及列車功能進行檢查，並記錄檢查結果。

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