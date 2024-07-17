傳基市選委會將寄出2萬份查詢單 拆樑團體：罷免案恐遭沒收

基隆市公民團體將4萬3千多份罷免基隆市長謝國樑的連署人名冊送交基隆市選委會查對。（山海公民拆樑行動提供）

2024/07/17 22:33

〔記者盧賢秀／新北報導〕罷免基隆市長謝國樑連署人名冊正在基隆市選舉委員會查對中，16日寄出第一批查詢單，原本傳出選委會打算寄出1萬3千份查詢單，昨天又傳出是要寄出2萬份，民眾直說選委會已經瘋了，直接沒收罷免；「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉證實他們下午接到消息，認為這樣作法很過分，公民團體製作圖表，教連署民眾如何回覆查詢單。基隆市選委會人員至目前為止未接電話，無法獲得選委會的說明。

基隆公民團體「山海拆樑行動小組」發起罷免謝國樑，8日送交4萬3千多份連署人名冊，基隆市選委會查對中，對有疑慮的連署人寄發查詢單確認真偽，並訂出9種樣態，招領逾期、查無此人及拒領認定無效連署，未回覆或未在期限內回覆查詢單被視為不合格連署人，引起爭議，公民團體表達不排除訴訟，中選會也喊話必要時會進行調查處理。

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不過今天下午傳出基隆市選委會打算要寄出2萬份的查詢單，民眾指出，如果當事人不住在身分證上的地址；是1個老阿公或老阿嬤，不知如何回覆；或是怕麻煩，懶得去寄回函；他心生恐懼，乾脆不回，如此很可能就會被視為無效連署，在二階連署就做掉罷樑案。

李晏蓉表示，他們下午有接到可靠消息，也有熱心的黃姓民眾po文給公民團體，選委會打算寄出2萬份的查詢單。李晏蓉指出，依據當年罷韓經驗，寄出2千多份查詢單，回覆約一半；如果選委會寄出2萬份查詢單，回收一半就1萬份左右，再扣除一些資料填寫錯誤的，很可能就沒收罷免案了。

李晏蓉說，選委會卻打算在4萬3千份中寄出2萬查詢單，完全不符合比例原則，當中的審核標準實在令人質疑，她認為選委會此舉真的很過分，呼籲基隆選委會，不該違反行政中立、以各種形式意圖剝奪人民的罷免權。

目前公民團體正在趕工製作圖卡，教連署民眾如何回覆選委會的查詢單，包括簽章、鉤選是，鼓勵連署民眾寄回覆函。

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