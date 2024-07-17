為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

傳基市選委會將寄出2萬份查詢單 拆樑團體：罷免案恐遭沒收

基隆市公民團體將4萬3千多份罷免基隆市長謝國樑的連署人名冊送交基隆市選委會查對。（山海公民拆樑行動提供）

基隆市公民團體將4萬3千多份罷免基隆市長謝國樑的連署人名冊送交基隆市選委會查對。（山海公民拆樑行動提供）

2024/07/17 22:33

〔記者盧賢秀／新北報導〕罷免基隆市長謝國樑連署人名冊正在基隆市選舉委員會查對中，16日寄出第一批查詢單，原本傳出選委會打算寄出1萬3千份查詢單，昨天又傳出是要寄出2萬份，民眾直說選委會已經瘋了，直接沒收罷免；「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉證實他們下午接到消息，認為這樣作法很過分，公民團體製作圖表，教連署民眾如何回覆查詢單。基隆市選委會人員至目前為止未接電話，無法獲得選委會的說明。

基隆公民團體「山海拆樑行動小組」發起罷免謝國樑，8日送交4萬3千多份連署人名冊，基隆市選委會查對中，對有疑慮的連署人寄發查詢單確認真偽，並訂出9種樣態，招領逾期、查無此人及拒領認定無效連署，未回覆或未在期限內回覆查詢單被視為不合格連署人，引起爭議，公民團體表達不排除訴訟，中選會也喊話必要時會進行調查處理。

不過今天下午傳出基隆市選委會打算要寄出2萬份的查詢單，民眾指出，如果當事人不住在身分證上的地址；是1個老阿公或老阿嬤，不知如何回覆；或是怕麻煩，懶得去寄回函；他心生恐懼，乾脆不回，如此很可能就會被視為無效連署，在二階連署就做掉罷樑案。

李晏蓉表示，他們下午有接到可靠消息，也有熱心的黃姓民眾po文給公民團體，選委會打算寄出2萬份的查詢單。李晏蓉指出，依據當年罷韓經驗，寄出2千多份查詢單，回覆約一半；如果選委會寄出2萬份查詢單，回收一半就1萬份左右，再扣除一些資料填寫錯誤的，很可能就沒收罷免案了。

李晏蓉說，選委會卻打算在4萬3千份中寄出2萬查詢單，完全不符合比例原則，當中的審核標準實在令人質疑，她認為選委會此舉真的很過分，呼籲基隆選委會，不該違反行政中立、以各種形式意圖剝奪人民的罷免權。

目前公民團體正在趕工製作圖卡，教連署民眾如何回覆選委會的查詢單，包括簽章、鉤選是，鼓勵連署民眾寄回覆函。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
基隆選委會主委、總幹事皆謝國樑市府官員兼任 綠要求請假迴避
2024/07/17 17:53

基隆選委會主委、總幹事皆謝國樑市府官員兼任 綠要求請假迴避
早有先例》罷韓查詢單未回覆 連署仍有效
2024/07/17 05:30

早有先例》罷韓查詢單未回覆 連署仍有效

冠傑深耕高大特區 輕豪宅高CP值吸睛
基市選委會「連署人未回覆就剔除」 洪申翰：謝國樑不只違法更是可恥
2024/07/17 13:47

基市選委會「連署人未回覆就剔除」 洪申翰：謝國樑不只違法更是可恥
罷樑連署人未回函 基市選委會視為無效 中選會：必要時依主管職權處置
2024/07/17 05:30

罷樑連署人未回函 基市選委會視為無效 中選會：必要時依主管職權處置
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播