基市選委會「連署人未回覆就剔除」 洪申翰：謝國樑不只違法更是可恥

立委洪申翰。（資料照）

2024/07/17 13:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市選委會9日起展開市長謝國樑罷免案連署人名冊查對工作，並於15日決議若查詢單逾期招領、查無此人，將逕行認定為無效連署人，與中選會認定標準不同。對此民進黨立委洪申翰表示，謝國樑不只違法，更是可恥！奉勸謝國樑回頭是岸，不要再動用基隆市府的公權力沒收基隆市民的罷免權。

洪申翰在臉書PO文表示，基隆市選委會自己「發明」規定，說只要你沒有在期限內親筆簽名、寄回查詢單給基隆市選委會，就會直接「刪除連署」！太荒謬了！他就問基隆市選委會三個問題：第一，請問哪條法律有規定，只要民眾沒有回覆查詢單，選委會就可以逕自刪除民眾的連署書？

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第二，請問對於戶籍在基隆市，但在外工作、讀書的學生和年輕人，如果沒有立即返鄉，親筆簽名、寄回查詢單，基隆市選委會也要直接刪除他們的連署書嗎？第三，「沒回信、就刪除」是史上首例！過去沒有任何選委會，因為民眾沒回覆選委會的查詢單，就逕自刪除罷免連署書。請問，謝國樑現在是不是狗急跳牆，打算破例、違法大刪1萬3000多份連署書，讓二階罷免連署不通過？

洪申翰指出，謝國樑就是把刪光連署書，當作拯救自己的最後一根浮木，謝國樑心知肚明，國民黨已經來不及在立院通過下修罷免門檻來拯救他，更知道他恐怕經不起罷免投票的考驗，安然守住市長的高位，所以，他打算破壞民主程序，直接從市選委會下手，奧步刪除連署書。我必須說，謝國樑這種會濫用市府公權力，來剝奪人民罷免權的行為，不更會激起民眾想罷免他的決心嗎？

洪申翰直言「謝國樑不只違法，更是可恥！我奉勸謝國樑回頭是岸，不要再動用基隆市府的公權力，沒收基隆市民的罷免權！」

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