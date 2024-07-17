早有先例》罷韓查詢單未回覆 連署仍有效

二○二○年高雄市長韓國瑜罷免案紀錄，當時寄出二二七一件查詢單，未回覆佔近半數，多達一○九三件，高市選委會認定未回覆者仍屬有效連署人。圖為當時選委會清點罷韓連署書場景。（資料照）

2024/07/17 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕基隆市選委會九日起展開市長謝國樑罷免案連署人名冊查對工作，基隆市選委會總幹事張淵翔稱民眾收到查詢單後，務必回函，否則視同無效連署人，與中選會認定標準不同。但實際翻查二○二○年高雄市長韓國瑜罷免案紀錄，當時寄出二二七一件查詢單，未回覆佔近半數，多達一○九三件，高市選委會認定未回覆者仍屬有效連署人。

針對雙掛號寄送查詢單給「有疑義連署人」的認定標準，基隆選委會與中選會近日多次隔空交鋒，基隆選委會決議「逾期招領」、「查無此人」將逕行認定是無效連署人，甚至指稱民眾收到查詢單後，務必回函，否則視同無效連署人；中選會則說，不得僅因當事人未回覆或未於期限內回覆查詢單，就做為刪除連署人名冊的事由。

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有關爭議連署書的認定，市長罷免案早有先例。二○二○年，時任高雄市長韓國瑜以罷免同意票達九十三萬九○九○票，高於反罷免的二萬五○五一票，成為地方自治史上第一個被罷免成功的市長。實際翻查當年罷免案連署人名冊的會議紀錄，高雄選委會其實曾將查詢單「未能得其表示」的狀況提報委員會討論。

根據高雄選委會第一○一次委員會議紀錄，選委會共寄出二二七一件，答覆「是」者計一一一七件，依法不該列為不符規定的件數；回覆「否」者僅有十一件，其中兩件與他款剔除事由重複，另九件則已列為不符規定的件數。

會中委員決議，有關寄送查詢單予當事人，其中「未能得其表示」，包含未簽名、未勾選等廿八件、郵局退件廿二件、未回覆一○九三件，合計一一四三件，「如何認定因無詳細規定，決議不列入不符規定之數」；最後也建議，進行罷免案相關作業檢討時，應將此情形訂定更為明確，以資遵循。

中選會副主委陳朝建昨受訪表示，如發現連署人名冊有疑似代替簽名或蓋章情事，主辦選委會得依規，寄送查詢單向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章；主辦選委會應本於職權，綜合其他事實認定連署人名冊是否有偽造情事，「不得僅因當事人未回覆或未於期限內回覆查詢單，就做為連署人名冊予以刪除的事由」。

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