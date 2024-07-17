基隆選委會主委、總幹事皆謝國樑市府官員兼任 綠要求請假迴避

基隆市選委會總幹事張淵翔說，受理罷免案工作備受矚目，一定秉持中立依法進行連署人名冊查業工作。（記者盧賢秀攝）

2024/07/17 17:53

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑罷免連署名冊正在基隆市選舉委員會查對中，選委會訂出9種樣態可能判定連署無效，民進黨基隆市黨部今天聲明認為選委會作法離譜至極，要求主任委員方定安與總幹事張淵翔應請假利益迴避，嚴守行政中立。

張淵翔則說，基隆市選委會與中央選委會都是按照選罷法與公職人員罷免連署及查對作業辦法的規定，辦理連署名冊查對作業，市選委會受理罷免工作備受各界矚目，一定會秉持中立並依法查對。關於寄送查詢單的部分，依法寄送連署書認定上有困難者給當事人，希望有收到查詢單的被查詢人能利用回郵寄回查詢單。

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基隆公民團體「山海拆樑行動小組」發動罷免謝國樑，8日送交4萬3138名連署人名冊，基隆市選委會查對中，對有疑慮的連署人寄發查詢單確認真偽，並訂出9種樣態，招領逾期及查無此人認定無效連署，未回覆查詢單視為不合格連署人，爭議性最高，公民團體表達不排除訴訟。

民進黨基隆市黨部認為這離譜至極，中選會已不斷重申並要求地方選委會選務一體、依法辦理選務，不得僅因當事人未回覆或未於期限內回覆查詢單，就視為連署無效。

民進黨基隆市黨部指出，基隆市選委會主任委員由基隆市政府祕書長方定安兼任，現任總幹事是由基隆市政府民政處長張淵翔兼任，2人都是謝國樑派任的政務官，罷免案關乎2人是否繼續任職，因此要求2人應請假利益迴避。同時呼籲基隆市選委會嚴守行政中立、謹慎行事，不要有任何不合理的行政作為，否則將代表參與連署市民提出行政救濟，維護公民罷免權利。

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