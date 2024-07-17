自由日日Shoot》北市府推託卸責！私幼狼師母疑借殼營運 許淑華再爆2歲童恐受害

台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵案，監委昨強調，已就台北市政府有無依法善盡調查及監督之責等情事立案調查中。 （記者林哲遠攝）

2024/07/17 05:30

〔記者楊心慧、陳昀、何玉華、林哲遠／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻超過廿名女童，檢警甚至在電腦查扣六○○多部性影像，震驚各界，北市議員許淑華再爆，當時毛畯珅還會去另間托嬰中心（簡稱B托嬰中心）支援，受害者恐有兩歲女童。

許淑華日前爆料，毛男的母親疑似用別人名字於今年五月再新成立托嬰中心。她昨再指出，事發幼兒園原是一名王小姐經營，二○二○年將幼兒園頂讓給毛母，毛母當時還有間托嬰中心（簡稱B托嬰中心），所以毛男除在幼兒園，還會跑去B托嬰中心支援，受害可能還有兩歲童。

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許淑華質疑，B托嬰中心去年十月轉賣給另個團隊，但王小姐今年五月再成立C托嬰中心，六月開始收托，有離職員工爆料，疑似背後還是毛母經營，相關單位應查C托嬰中心是否借殼經營。

市府錯失3個處理時機

許淑華表示，台北市政府處理此案錯失三個時機，分別為二○二二年七月第一次通報（前市長柯文哲任內），僅查看監視器；第二次是二○二三年三月「教保服務人員條例」修正後上路，未依新法將嫌犯停職；第三次是二○二三年七至十月，未及時令幼兒園停業。

北市議員簡舒培質疑，蔣萬安上任後至二○二三年七月毛男被羈押，教育局才組調查小組，十月才廢止幼兒園設立許可，今年三月才裁處幼兒園負責人終身不得擔任教保機關負責人，若事發時就將毛男停職，不會再有後續廿幾案。

北市教育局昨回應，教保條例修正規定雖在二○二三年三月上路，但幼兒園從未通報案件已移送檢調調查，直到七月爆發才告知；市府認定幼兒園隱匿且未停聘行為人，裁處負責人卅萬。

北市教育局解釋，二○二三年七月行為人已遭羈押，已無繼續在園內犯行之可能，當下要求幼兒園函報行為人離職，至於未直接廢止設立許可，是避免在園幼生及家長無所適從。

對於北市不公布幼兒園名稱及加害者姓名，監委葉大華、田秋堇、紀惠容昨指出，「兒少權法第六十九條」立法精神，主要在避免造成被害兒少身分資訊被識別而曝露其隱私，造成二度傷害，而非為包庇加害人，因此公布該幼兒園名稱為私立培諾米達信義幼兒園、該園長之子本名毛畯珅。

台北市幼兒園狼師爭議大事紀

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