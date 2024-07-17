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天氣爆熱 這些神明直接住在冷氣機內

天氣爆熱，南極仙翁、觀音菩薩、太子元帥（由左至右）就住在冷氣機殼裡頭。（王震光提供）

天氣爆熱，南極仙翁、觀音菩薩、太子元帥（由左至右）就住在冷氣機殼裡頭。（王震光提供）

2024/07/17 06:31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕太羨慕了！彰化家扶中心主任王震光在臉書分享一張照片，照片裡的3尊神明就安奉在冷氣機殼內，讓他大喊，今年是史上最酷熱的夏天，連神明都受不了，直接住進冷氣機內，羨慕囉！不過，長年免費處理落難神明的法師李育瑋認為，這應該是好心人撿來，放入冷氣機框內，可以遮風避雨。

李育瑋指出，冷氣機殼內這3尊，在照片左邊是南極仙翁，中間的是觀音菩薩，右邊的是太子元帥，他研判南極仙翁為藝術品，觀音菩薩與太子元帥則是落難神尊，再擺上聚寶盆來充當香爐。如果是民眾供奉的神尊，應該就會擺上香爐，而非聚寶盆。

李育瑋表示，落難神尊被好心人撿起來就地安置，這在海邊比較常看到，民間大多是用磚或是漂流木來搭個簡易的處所，讓神尊不會直接日曬淋雨，但把神明安置在冷氣機殼內，這還是他第一次看到，也代表民間信仰對於落難神明的關愛。

李育瑋說，神明落難有很多原因，有的是上下兩代因為宗教信仰不同，其間也不乏從大廟分靈的神尊，而他是因為從小對神佛感興趣，常常在半路撿神像回家，後來就因緣際會成為法師。

王震光表示，他因為公務行程走在台中街頭，由於天氣很熱，猛然看到冷氣機裡頭竟然坐著神明，讓他好生羨慕，才隨手拍下照片，在臉書與友人分享。

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