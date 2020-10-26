一睹懸日奇景可提前規劃 氣象局一次公布全年度出現時間、地點

高雄青年路「曼哈頓懸日」奇景。 （記者張忠義攝）

2020/10/26 14:41

〔記者蕭玗欣／台北報導〕紐約曼哈頓懸日奇景每年都吸引不少攝影愛好者追隨，台灣各城市在街道與日落、日出方位配合下也會出現此景。中央氣象局今天表示，先前懸日預報是提前2週提供的單次預報，今年將改以全年預報方式取代，讓民眾能提前卡位欣賞。

氣象局108年3月開辦懸日預報業務，歷經一年多來的調修及測試，預報品質逐趨穩定。為進一步便利民眾提早規劃相關的休閒活動，自109年度起，每年在10月將次年度整年的懸日預報資料，公布在該局全球資訊網的「懸日預報」，供民眾參用。上線資料包含台北市、桃園市、台中市、南投縣、嘉義市、高雄市等6個縣市。

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氣象局表示，懸日預報業務初辦期間，曾辦理「打卡報懸日得獎金」活動，鼓勵民眾以打卡方式提供懸日觀賞資料，協助提升預報品質，活動已在109年5月20日圓滿完成，期間共蒐集153筆懸日照片及拍攝點經緯度數據，經過整理、過濾、分析、比對資料，及預報方法的滾動式調修後，懸日預報品質已趨穩定，因此規劃以全年預報取代目前提前10至15日單次預報的作業模式，好讓民眾及早安排休閒旅遊行程。

過去每當氣象局公布懸日預報時間、地點，都會吸引大批民眾觀賞，形成交通瓶頸。氣象局也提醒國人，觀賞懸日美景，除應備妥深色太陽眼鏡護目，更務必配合交通管制維護自身安全。

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