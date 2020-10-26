副市長也卡卡！議員批台中校園本土語比外語教學「矮一節」

副市長也卡卡！校園本土語比外語教學「矮一節」，中市議員何敏誠（左）用字板考副市長，提議「學生下課多說本土語」。（記者蘇孟娟攝）

2020/10/26 14:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議員何敏誠今日在議會教育文化業務質詢時以字板當場考曾任外交官的台中市副市長令狐榮達，板上的「外文字」是什麼意思，令狐榮達看了許久無法回應，經何敏誠提示「肉圓」，才會意字板上的文字原來是閩南語拚音，何敏誠據以批評現今校園語言教育，英語每週上2節，本土語硬是「矮人一節」，一週僅上一次本土語學生怎麼可能學得好，籲教育局重視本土語教育，更建議推動學校在下課時間鼓勵學生多說本土語，讓學生「說台語也會通」。

何敏誠今有備而來，提出寫有「外文字」的字板，點名曾任外交官、外語能力絕佳的令狐榮達當場小考，問他「bah-ua^n」是什麼，令狐榮達頓時卡關，說不上來，何敏誠貼心提示「肉圓」，讓令狐榮達一點就通字板上寫的是閩南語拚音，順利接續答出「臭豆腐」、「滷肉飯」的答案。

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何敏誠藉以點出現行學校本土語言教育時數不足，學生要如何認識自己的家園議題；他指出，在小學三年級的學生，一星期只上一堂本土語言課，但是英文課却有兩堂，台語教育「矮人一節」，但台語本身含有許多歷史文化的用法，若能增加對於台語的熟悉感，也能幫助學生對歷史情感的連結更增加對國家的認同。

何敏誠舉一項「教育部2017年本土語言使用情況計畫」，調査結果有78.58%的國中小學生認為白己的「華語聽力」很流利」，77.16%認為自己的華話說得「很流利」，卻只有22.41%的學生覺得自己的台語聽力很流利，且僅16.84覺得自己台語說得很流利」，本土語言教育受限過去數十年獨尊華語下，導致台灣本土語言包含台語（台灣閩南語）、客語以及原住民語言的流失情形每況愈下，所有本土語言皆面臨程度不一的世代傳承危機。

他說，教育部雖然自2001年開始將本土語教學納入國小的必修課程，但一周一節的時也不如英語課，若學生連自己國家的歷史人文都無法清楚認識，更別提要用英文與國際接軌,建議教育局重視，最好能請各校鼓勵學生在下課時間多開口說本土語。

令狐榮達肯定本土語教育重要，教育局長楊振昇也表示，會請學校多多推廣。

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