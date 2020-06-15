議長提醒「滿意度不佳」 柯文哲：別因為我抹煞公務員努力

柯文哲發表結語也回應，台北市各項客觀成績市民不滿意，「我們還是要回去檢討，也不要因為我個人，去抹煞全體公務員努力」。（記者林正堃攝）

2020-06-15 18:23:19

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午結束該會期議會市政總質詢，依慣例議長陳錦祥發表結語，陳錦祥提及，日前媒體發布縣市首長滿意度調查，台北市滿意度不佳（六都吊車尾），希望市政府深切檢討，議員會繼續鞭策、強力監督市府。柯文哲發表結語也回應，台北市各項客觀成績市民不滿意，「我們還是要回去檢討，也不要因為我個人，去抹煞全體公務員努力」。

陳錦祥也提及，議員在這會期提出錢櫃火災事件、消防安全體檢等327項質詢議題，武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）衝擊、 消費衰退，市民生計受到巨大損害，議員總質詢關心疫情緩和後如何讓市民生活下去，所建議的紓困及經濟振興方案，都是北市府現階段最重要工作，希望市府發揮創意提出符合北市的產業型態、振興政策。

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柯文哲則表示，上半年全世界因肺炎影響，有很大挑戰，目前北市防疫做還不錯，防疫旅館、防疫計程車目前都還算可以，醫學判斷秋冬之際疫情可能再回來，未來幾個月面對疫情，要繼續處理防疫、振興、產業政策調整。

柯文哲還說，總質詢期間，議員提出問題，都逐條列管，注意改進，如雙語教育、悠游付、關渡平原、老舊瓦斯管汰換等。柯說，北市各項客觀成績持續進步，當然市民不滿意，「我們還是要回去檢討，也不要因為我個人，去抹煞全體公務員努力」，對於議員監督，會做檢討討改進。

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