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    質疑市政重南輕北 議員：溪北10年人口少3萬多人

    市議員蔡育輝質疑，市政建設重南北，10年來，台南溪北人口已減少逾3萬人。（記者蔡文居攝）

    市議員蔡育輝質疑，市政建設重南北，10年來，台南溪北人口已減少逾3萬人。（記者蔡文居攝）

    2020/10/21 15:32

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會定期會今天開始進行市政總質詢，市議員蔡育輝質疑，市政建設重南北，10年來，台南溪北人口已減少3萬5239人。市長黃偉哲說，目前市政資源的投入，比以前更重視溪北。

    黃偉哲表示，台南溪北建設包括農漁業、農水路暨道路翻修與長勝營區重劃的部分市府均持續進行，且一年比一年投入更多的資源，也大幅改善下營、麻豆埤頭與佳里的水利建設，硬體與軟體的提升均逐步加強改善。

    蔡育輝質疑說，溪北的建設和溪南差很多，市長就任兩年來，目前溪北並沒大的建設規劃，而國圖南院何時蓋？有何消息？會蓋還是不蓋？

    黃偉哲說，國圖南院主要是由中央發包，去年流標一次，這項建設在溪北是已經確定，至於是不是在原址，目前還有一些行政程序待處理。

    市政府表示，對於溪北區域的建設，配合國土計畫法規劃未來產業發展需要，考量未來產業用地的供需及台南市產業南北均衡發展，其中溪北地區共劃設5處（柳營2處，新營、鹽水、後壁各1處），總面積約計669公頃已納入未來發展地區，未來產業用地規劃將配合產業發展情況及實際需求，滾動式檢討新增產業用地，自市長黃偉哲上任以來，溪北地區總計投資98件，創造60.54億元投資，並新增1150人就業機會。

    市政府表示，南市府規劃有「大新營美術園區」、「北台南都心鐵道地景公園」以期透過公共藝術空間改造形塑都市景觀，並打通新營火車站以南至新營糖廠路段，與周邊計畫合作完整串連藍綠帶；「台糖舊鐵道轉型自行車道」以新營糖廠為核心，透過台糖鐵道轉型作為自行車休閒路網連結至鹽水、後壁，未來配合鐵路立體化建設計畫的推動，調整鐵路兩側都市機能，強化場站周圍土地利用效能。

    市長黃偉哲說，目前市政資源的投入，比以前更重視溪北。（記者蔡文居攝）

    市長黃偉哲說，目前市政資源的投入，比以前更重視溪北。（記者蔡文居攝）

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