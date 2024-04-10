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誇張！離譜媽媽「騎車跑給小孩追」網呼：太可怕了

台中市1名網友近期開車經過南區中山醫院附近全聯停車場，撞見1名母親騎機車從全聯超市停車場穿過馬路，後面還有2個小朋友追著機車跑，其中1名妹妹更追著機車跑向對面馬路。（圖擷自爆料公社）

台中市1名網友近期開車經過南區中山醫院附近全聯停車場，撞見1名母親騎機車從全聯超市停車場穿過馬路，後面還有2個小朋友追著機車跑，其中1名妹妹更追著機車跑向對面馬路。（圖擷自爆料公社）

2024/04/10 11:41

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中市1名網友近期開車經過南區中山醫院附近，撞見1名母親騎機車從全聯超市停車場穿過馬路，後面還有2名小朋友追著機車跑，其中小妹妹更一路跑著穿越馬路，幸好原PO當時開車不快，緊急煞車才未發生憾事；他將此段影像上傳至網路，呼籲這位媽媽應多注意孩子的安全，畫面曝光引發許多網友議論。

這名網友昨於「爆料公社」發文提及，他在4日早上11時許驅車行經台中市南區中山醫院附近，推測可能是母親跟小朋友玩或是生小孩的氣，只見1名婦人從全聯停車場直接騎機車穿過馬路，後方1男1女2名小朋友追著跑，小弟弟看到路上有車子就退回停車場內，小妹妹卻往前衝直接穿過馬路，相當危險。

網友說，這位媽媽看到車子過來，也向車子、妹妹看了一眼，當他車子慢慢離開時，從後視鏡發現小弟弟這時也已跑到停車場對面的馬路上。

他擔心說：「萬一我當時如果車速快，或剛好距離小朋友衝出的地方很近，而發生碰撞到小朋友，造成小朋友受傷的話怎麼辦？」原PO說，這次還好遇上他開車比較慢，但下次若又碰上這種情形，未必其它車也會慢慢開，痛斥「不要讓小孩陷於危險之中，發生後悔的事」。

PO文曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「報警給一次教訓」、「身為媽媽的我，真的覺得不要有那麼一次意外，到時候就來不及了」、「太可怕了，我儘管生氣，但我還是會先讓孩子們上機車再騎走，這媽媽完全不擔心小孩被撞餒」，也有網友建議「這位母應該要冷靜下來，不要讓情緒影響她的駕駛行為，尤其是在有小孩在場的情況下，更應該要特別小心」。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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