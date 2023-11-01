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抓到了！嘉義怪男停紅燈碎念「要去殺人」 嚇壞家長小孩被送辦

有國小家長在校園周邊遇到怪騎士，希望警方重視校園安全。（記者王善嬿攝）

有國小家長在校園周邊遇到怪騎士，希望警方重視校園安全。（記者王善嬿攝）

2023/11/01 20:23

〔記者王善嬿／嘉義報導〕一名國小學童的媽媽爆料，10月30日騎機車載小孩放學返家途中，在嘉義市銀河幼兒園前停等紅燈，後方機車騎士突用台語說「要去殺人」等語，還問她小孩，「我要去殺人」，嚇壞家長及小孩，記下車牌報警。嘉義市警察局新南派出所獲報，昨天火速追查到嘉義縣30多歲男子，警詢後依恐嚇公眾、恐嚇危害他人安全罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

爆料民眾說，騎士停在後方、看不清楚面容，突然朝她及小孩用台語說，「要去殺人」，她當下嚇到不敢動，男子又朝她小孩問，「如果有人騙你，你會不會打他」、「有人向你叫了2000元的貨，然後又不買，是不是在裝肖維」，接著又對她和小孩再說了一次，「我要去殺人」，綠燈亮之後就騎車離去。

學童媽媽說，前幾年有小燈泡、鄭捷等案件，現在遇到這樣的怪人，讓她憂心會不會突然持刀子或武器攻擊她及小孩，她當時到新南派出所報案向員警述說過程，員警只淡淡地說，「只是停個紅燈，對方就講那麼多嗎？」 表示會加派巡邏，未留下資料就叫她回去，覺得態度冷淡，爆料是希望警方能重視校園及校園周邊安全。

警方指出，接獲報案後，依民眾提供線索，10月31日就追查到年約30歲林姓男子涉案，當天下午4點多，林男由爸爸陪同到派出所說明，聲稱有情緒問題、自己控制不住，已經就醫治療，對該名家長很抱歉。

警方說，針對校園安全十分重視，平日已編排「護童勤務」，員警會在崇文國小、銀河幼兒園周邊，協助守護師生上、放學。

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