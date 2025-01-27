除夕寒流乾冷 南部日夜溫差大

週二除夕（28日）各地大多為多雲到晴，但寒流來襲天氣偏冷，出門返鄉要做好保暖。（資料照）

2025/01/27 21:48

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週二除夕（28日）各地大多為多雲到晴，但受寒流及輻射冷卻影響，全台及金、馬都有局部10度以下低溫發生機率，中部以北及東北部低溫約6到9度，其他地區為10到12度。另外，近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山追雪務必注意路況安全。

中央氣象署指出，受北方乾冷空氣影響，週二各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。東北風明顯偏強，苗栗到台南、花蓮沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9到10級強陣風，新竹以北、宜蘭沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意安全。

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溫度方面，全台各縣市及金、馬都有局部10度以下低溫發生的機率，中部以北及東北部低溫約6到9度，其他地區為10到12度，沿海空曠地區及近山區處可能會更低一些；而明天高溫，北部、東北部及東部僅15到16度，其他地區是18到22度，離島的澎湖全天12到16度，金門8到16度，馬祖7到11度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，這波寒流預測影響到週三（29日）白天，週三晚間起隨冷空氣減弱，各地低溫回升到12到15度，雖然還是冷，但比這兩天好一些，白天高溫在週四週五（30日到31日）也會較明顯回溫，各地高溫可以來到17-19度。週五前各地天氣都還不錯，建議好好把握。到了週六（2月1日）又有一波鋒面水氣通過，中部以北轉雲多偶雨，氣溫也會下降，不過目前看起來，下波冷空氣還不到寒流等級。

紫外線指數部分，週二除了基隆市為「低量級」，其餘縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週二寒流影響，環境風場為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件較佳，雲嘉南以南位於下風處，污染物稍易累積；彰化到雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

溫度方面，全台各縣市及金、馬都有局部10度以下低溫發生的機率，中部以北及東北部低溫約6到9度，其他地區為10到12度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週二除了基隆市為「低量級」，其餘縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週二宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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