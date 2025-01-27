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    除夕禁忌懶人包！這幾件事千萬別做 小心觸霉頭

    台中市慈德慈惠堂整理除夕注意事項，供民眾分享參考。（台中市慈德慈惠堂提供）

    台中市慈德慈惠堂整理除夕注意事項，供民眾分享參考。（台中市慈德慈惠堂提供）

    2025/01/27 21:42

    〔記者許國楨／台中報導〕農曆新年來臨，尤其除夕是家人團圓重要日子，不僅是歡聚時刻，更承載著傳統習俗與美好祝願，台中市慈德慈惠堂主陳瑞寶提醒，除夕是「除舊迎新」日子，民眾應留意多項禁忌，避免衝撞習俗，才能祈求來年好運不斷，以下整理出多項除夕禁忌與注意事項，供大家參考：

    1、忌晾曬衣物

    據傳除夕夜洗衣、晾衣容易吸引鬼神注意，可能將霉運纏身，應避免此舉動。

    2.、洗澡時間有限制

    除夕夜務必於吃年夜飯前完成沐浴清潔，且千萬不能在午夜12點後洗澡或洗頭，否則恐將財氣與福氣一同沖走。

    3、 勿亂倒垃圾或污水

    民間習俗認為，除夕亂丟垃圾或倒污水可能冒犯神靈，不僅帶來災禍，也會將家中福氣一併倒出。

    4、 避免爭吵與負面情緒

    年夜飯準備過程雖繁忙，但家庭成員應保持和樂，避免打罵或爭吵，以免影響新年的運勢。

    5、 發紅包說吉祥話

    圍爐時長輩發放紅包象徵平安吉祥，全家人應說祝福話語，切忌髒話或晦氣話，以免影響全年運氣。

    6、 除夕夜不能關燈

    晚上睡覺時應留燈通宵，若家中漆黑一片，象徵未來一年前途黯淡，建議等到年初一早晨再關燈，祈求前程光明。

    7、 必須守歲

    除夕夜守歲是重要習俗，意味為長輩添壽，家中如有長輩不宜過早就去就寢。

    8、清償債務避免討債

    俗話說「欠錢不要欠過年」，除夕前應償還欠款，而討債者則避免在除夕或新年討要，以免招來衰運。

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